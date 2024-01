Unhas coquetes: 5 designs rosa para te inspirar a experimentar com a nova tendência em ‘nail art’

As fitas, as pérolas e o rosa são alguns elementos que compõem a estética coquete, uma tendência da moda em ascensão que propõe abraçar nosso lado fantasioso, romântico e feminino.

No entanto, a tendência não se limita apenas à roupa e maquiagem, também se expandiu para as unhas com propostas de manicure que as vaidosas não podem deixar de experimentar nesta temporada.

Unhas bonitas e femininas para aderir à tendência coquete

As unhas ‘manis coquette’ combinam as preferências de estilo em unhas que têm sido populares nos últimos anos com designs e enfeites super doces. O resultado é a arte de unhas perfeita para a primavera.

Se tudo isso chama muito a sua atenção, mas você não sabe como se juntar a essa onda, compartilhamos cinco designs românticos para inspirar você a se juntar à primeira moda que está arrasando em 2024.

Com enfeites tridimensionais

Se você está procurando uma unha coquete que equilibre simplicidade com impacto, esta proposta é perfeita. O primeiro passo para fazê-las é pintar a base das unhas com rosa glacê e as pontas com rosa opaco.

A mistura criará um sutil efeito de francesinha. Em seguida, adicione enfeites 3D brancos ou marfim de diferentes tamanhos apenas em algumas unhas para não sobrecarregar. O efeito é feminino e delicado.

A unha glamourosa é uma das novas tendências (Instagram)

Ondas sobre base perolada

Uma forma de levar as unhas com desenhos ondulados ao estilo coquete é com este design. Você só precisa cobri-las com uma base de um bonito rosa perolado. Em seguida, desenhe algumas ondas com esmalte branco.

Com ruborizado coquete

As unhas coradas não são novas, mas combinam bem com a estética coquete devido ao seu ar romântico. Se quiser experimentá-las, aposte nesta versão com laços, corações e brilhos que a elevam.

Com rosas pintadas à mão

Não há nada mais coquete do que as rosas. Por isso, este design com as flores pintadas à mão certamente fará você se sentir a mais chique. No entanto, devido à sua dificuldade, é melhor ir a um manicure para reproduzi-las.

Unhas de veludo à la coquete

A versão coquete das unhas de veludo é um must-have. A proposta consiste em uma unha mismatch com uma unha de base olho de gato, outra com ponta francesa e outra adornada com laço 3D.