Rituais para carregar seus amuletos com energia durante a Lua Cheia do lobo

Em 25 de janeiro, o ano de 2024 terá sua primeira lua cheia, que será uma das 12 ao todo. A de janeiro é conhecida como a Lua do Lobo, pois é neste mês que esse animal sai em bando e não hiberna como outros. Neste ano, o satélite será visível do anoitecer ao amanhecer na constelação de Câncer.

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, apresentaremos algumas maneiras de carregar seus amuletos com energia positiva da luz da Lua cheia.

Sal e brincos

Muitas de nós possuímos joias, como anéis, brincos ou colares, que nos trazem muita sorte ou nos protegem das más vibrações. Para que essas peças se encham de boas energias, você precisará de uma folha branca, quatro colheres de sopa, sal grosso, um prato de cerâmica e, é claro, seus acessórios.

Procedimento

Na folha, você escreverá: “Querida Lua, este amuleto será nosso vínculo. Encha-o de poder e proteção. Com este amuleto, sempre estou segura e protegida. Com este amuleto, meu poder pessoal cresce. Teu magnetismo é meu magnetismo. Com este amuleto, estou protegida, com este amuleto, estou tranquila.”

Depois, no prato, forme um círculo com sal. Envolva suas joias no papel e deixe dentro do círculo. Agora, coloque o prato onde a luz da Lua alcance durante toda a madrugada. No dia seguinte, pegue seus brincos e coloque-os. O restante pode ser descartado no vaso sanitário.

Dinheiro e água

Para este procedimento, será necessário que você tenha uma nota de maior denominação; caso contrário, qualquer uma servirá, embora seja ideal a de maior valor. Você também precisará de uma tigela transparente, sal, papel e lápis, e incenso de canela.

Primeiro, lave suas mãos com água e sabão para limpar todas as impurezas trazidas da rua. Depois de limpas, molhe-as com água salgada. Deixe que suas mãos sequem naturalmente. Se puder fazer à luz da lua, melhor ainda.

Uma vez secas, pegue a nota e a mergulhe em uma tigela com água e sal. Deixe descansar por uma hora sob o satélite natural. Após esse tempo, retire-a e deixe secar ao ar livre, protegendo-a de outras pessoas.

Enquanto isso acontece, escreva em uma folha tudo o que deseja fazer com essa nota ou como o dinheiro ajudará a realizar seus desejos. Neste momento, acenda o incenso. Isso ajudará a canalizar todas as boas vibrações ao seu redor e as que vêm do corpo celeste. Quando estiver seco, você estará pronta para receber todas as boas energias do cosmos, que se manifestarão por meio de uma boa economia.

Com informações do site Nueva Mujer