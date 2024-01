Perfumes de alta classe que as famosas estão usando em 2024 e que vão te fazer sentir bonita o dia todo

As celebridades sempre usam o melhor de todas as marcas possíveis, então anote estes perfumes de alta classe que as famosas usarão em 2024.

Se elas os incorporaram ao seu dia a dia, é por uma boa razão. Entre a sua qualidade, as notas aromáticas em tendência e a feminilidade que proporcionam ao longo das horas, devemos dar-lhes a oportunidade.

Perfumes de alta classe que as famosas estão usando em 2024

Bright Crystal Absolu, da Versace

Se estas características femininas, doces e versáteis se adaptam à sua personalidade, então você vai encaixar perfeitamente com esta fragrância que pertence à família olfativa floral e frutada. Possui notas de cabeça de romã, yuzu e notas aquáticas; notas de coração de peônia, framboesa, flor de lótus e magnólia; e notas de fundo de almíscar, mogno e âmbar.

Cedrat de Diamante, da Atelier Versace

Celebridades como Taylor Swift usam esta fragrância inspirada na frescura do Mediterrâneo com toques cítricos graças à sua fusão de toranja rosa, limão italiano vetiver e madeiras naturais, como o cedro aromático, consolidando um resultado bastante único.

Assinatura, de Montblanc

De acordo com a Glamour, foi a fragrância que acompanhou Elle Fanning no Golden Globes 2024. Por isso, devemos prestar atenção neste perfume com notas frescas e florais, entre as quais se destacam a tangerina, magnólia, ylang-ylang, peônia, baunilha, almíscar branco e benjoim.

Coach Wild Rose, da Coach

Entre os perfumes de alta classe que as famosas estão usando este ano de 2024, temos esta opção criada para mulheres audaciosas, românticas e de espírito livre, no estilo de JLo. Foi feito com base em groselha vermelha combinada com bergamota. As notas de coração são inspiradas em um campo de rosas delicadas, jasmim sambac, musgo cristalino e âmbar intenso.

Q, de Dolce & Gabbana

Mas se você é jovem, charmosa e moderna, como Selena Gomez, então você vai amar essa criação de tons amadeirados e frutados com notas vivas e doces de limão siciliano, cereja, laranja sanguínea, jasmim e madeira de cedro.