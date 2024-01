O motivo pelo qual não deve jogar os resíduos do seu cão no banheiro

Mascotas Especialistas recomendam não descartar os dejetos de seus mascotes no banheiro / Foto: Pixabay

A responsabilidade de cuidar dos nossos animais de estimação abrange diversos aspectos, desde o seu bem-estar em casa até à alimentação que lhes proporcionamos. Em resposta a uma preocupação comum entre os internautas, os veterinários abordaram a questão de por que não se recomenda jogar os resíduos dos animais de estimação no vaso sanitário, destacando a importância dessa precaução para a saúde da família.

O cuidado e a qualidade de vida dos nossos animais de estimação dependem de vários fatores, e os veterinários aconselham tomar precauções desde o momento em que um cão se torna parte da família. Uma das medidas destacadas é a forma adequada de descartar as fezes dos animais de estimação.

Embora a descrição possa ser desagradável, os especialistas têm enfatizado a necessidade de conscientizar sobre um comportamento comum em algumas pessoas, que preferem descartar os resíduos de seus animais de estimação nos vasos sanitários, acreditando que não há riscos associados. No entanto, os veterinários alertam que existe um parasita específico com a capacidade de se transmitir aos seres humanos e que está presente nas fezes dos animais.

Este parasita, conhecido como toxocara, é resistente às altas temperaturas e às duras condições do processo final de tratamento da água utilizada. A preocupação reside no fato de que a toxocara é zoonótica, ou seja, pode ser transmitida aos seres humanos, sendo as crianças particularmente suscetíveis.

Os especialistas explicam que os seres humanos são "hospedeiros imediatos" deste parasita, por isso aconselham a descartar os resíduos dos animais de estimação diretamente no lixo. Para tranquilizar os donos de animais de estimação, enfatizam que não se desenvolvem vermes adultos nos intestinos humanos, mas inadvertidamente ingerimos os ovos que se transformam em larvas e se movem dentro do nosso corpo.

Como medida preventiva, os veterinários lembram da importância de desparasitar os animais de estimação durante um período determinado, garantindo assim a saúde e o bem-estar tanto dos animais como de seus donos.