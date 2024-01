O que significa encontrar dinheiro na rua de acordo com a crença do Feng Shui? Encontrar notas ou moedas no caminho geralmente gera uma sensação de sorte e esse antigo sistema filosófico chinês de origem taoísta revela que essa descoberta traz abundância.

Feng Shui: O que significa encontrar dinheiro na rua?

Feng Shui, que se traduz literalmente como ‘vento e água’, é uma prática antiga que se concentra na harmonização dos espaços e do ambiente para promover o fluxo da energia vital conhecida como ‘chi’ e especialistas nesse assunto revelaram qual é o significado de encontrar dinheiro na rua.

Encontrar notas ou moedas na rua traz felicidade e, de acordo com o Feng Shui, significa uma mensagem do universo, um sinal de boa sorte e anuncia que a prosperidade está prestes a chegar ao virar da esquina.

O Feng Shui afirma que encontrar dinheiro na rua quando não se espera simboliza riqueza e muita abundância, e pode ser um achado interpretado como um presente do universo totalmente associado à prosperidade.

No antigo sistema filosófico chinês, encontrar dinheiro na rua é um sinal de abundância. Por isso, quando as pessoas encontram notas ou moedas, é provável que o universo esteja tentando enviar uma mensagem relacionada aos desejos e que o dinheiro está prestes a se tornar realidade.

O Feng Shui também revela que cada nota ou moeda que você encontra na rua possui uma carga de bom presságio que está altamente relacionada à fortuna, e a primeira coisa que se deve fazer quando isso acontecer é agradecer ao universo repetindo três vezes: "obrigado, obrigado e obrigado".

Ao chegar em casa, é necessário limpar o dinheiro borrifando com água e sal para remover todas as más energias e depois deixá-lo sob o sol durante 30 minutos para recarregá-lo com energias positivas.