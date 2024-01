Cortes de cabelo cacheado que deixam você mais jovem, dão volume e estão em tendência para 2024

Tudo está sendo atualizado no início deste 2024, incluindo os cortes de cabelo cacheado, que tiram anos de idade e favorecem a todas igualmente.

Existem certos modelos que atendem a esses dois critérios, os mais solicitados pelas mulheres com ondas, que também procuram praticidade e facilidade de arrumação todas as manhãs.

Cortes de cabelo cacheado que mais rejuvenescem em 2024

Bob ondulado

Este é o clássico bob, mas com cachos, que desde que surgiu é uma aposta chique e segura para todas as mulheres, pois combina bem com looks de trabalho e casuais, é feminino e fácil de usar.

Com esse corte, você terá um cabelo cheio de volume, especialmente para aqueles que têm dificuldade em conseguir um cabelo com forma definida. Pode ter uma franja curta e também é feito um leve desbaste nas camadas inferiores.

Shaggy

Entre os cortes de cabelo cacheado que mais rejuvenescem em 2024, também aparece o setentista corte shaggy, elaborado com camadas mais sutis e desfiadas, que proporcionam maior volume e movimento. Ele voltou com força desde 2022 e desde então não parou de ser solicitado por influencers e mulheres de espírito livre.

É ideal para comprimentos intermediários porque dá definição aos cachos do cabelo, criando várias camadas que trazem dinamismo e enquadram o rosto. A versão mais recomendada é aquela que vai até abaixo dos ombros.

Lob

Por último, temos a versão mais longa do bob tradicional, que chega até o queixo e se estende até os ossos da clavícula, por isso também é chamado pelos especialistas de ‘clavicut’. Geralmente é usado reto, sem muitas camadas, para um caimento harmônico e controlado. O que você pode fazer para maior originalidade é incorporar um efeito assimétrico: ou seja, a parte de trás ser mais curta do que a frente.