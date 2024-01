‘Corte Morrison’, o corte perfeito para rejuvenescer o rosto, ideal para cabelos cacheados

As tendências da moda já estão tomando forma, com peças de estilo doce e romântico, onde os laços predominam e a extravagância passa para segundo plano, dando lugar a looks com tons que trocam as excentricidades por algo mais simples, não apenas em termos de roupas, mas também maquiagem e até cortes de cabelo.

Sem dúvida, o cabelo cacheado pode parecer um dos tipos de cabelo que requer mais cuidados, pois manter os cachos bem hidratados às vezes pode ser uma tarefa cansativa para quem possui essas características, no entanto, podemos dizer que é um dos mais bonitos.

Em 2023, o sucesso do ‘corte morrison’ já era previsto como um dos favoritos da primavera, mas parece que sua presença continuará forte este ano, proclamando-se como um dos protagonistas do ano.

Se você é uma garota de cabelo cacheado e está procurando um corte com o qual possa se destacar, o corte ‘morrison’ pode ser um grande aliado, que fará você parecer uma verdadeira estrela do rock e trará juventude ao seu rosto.

Como é o 'Morrison Cut'?

Talvez pelo nome você já tenha uma ideia de qual caminho o 'morrison cut' segue, e é que o visual se inspira no lendário cantor e compositor do 'The Doors', Jim Morrison, que se destaca por sua característica unissex.

Entre as suas referências estão o corte bob, o pixie e o mullet, que de alguma forma se uniram para criar essa tendência que fez de tudo um ícone dos anos 60 a Jim Morrison.

Em uma entrevista realizada pela ‘Glamour’ com uma especialista em beleza chamada Conchi Arias, eles revelam como se consegue esse famoso estilo: “Encurtamos o comprimento do cabelo e elevamos a linha de peso para que o aspecto seja mais arredondado”.

A isso se somam as vantagens oferecidas pelo ‘corte morrison’: “Com isso, conseguimos suavizar muito os traços, pois ao arquear os volumes na altura do queixo e das maçãs do rosto, obtemos volumes mais harmônicos”.

Para quem o corte de cabelo "Morrison" é favorável?

Nunca é demais procurar aconselhamento de um estilista especializado, que irá dizer se é a melhor opção fazer esse tipo de corte, dependendo da densidade do seu cabelo e do tipo de cachos. Mas se a sua decisão foi optar por ele, você precisa saber que é muito favorecedor em rostos ovais, alongados e em forma de diamante, pois sua forma arredondada suaviza o rosto.

Devido a essa característica peculiar, diz-se que é um dos cortes de cabelo cacheado ideais para rejuvenescer o rosto e diminuir a idade.