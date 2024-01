Carolina Herrera: dicas de moda econômica para todas as ocasiões

Carolina Herrera conquistou seu lugar como uma das mulheres mais influentes na moda, não apenas pelo sucesso de sua empresa, mas também por seu inconfundível estilo elegante. A designer venezuelana não apenas dita tendências, mas também compartilha dicas valiosas para manter uma imagem impecável sem comprometer o orçamento.

Camisa branca: elegância em simplicidade

Carolina Herrera - reprodução

Um dos elementos-chave do guarda-roupa de Carolina Herrera é a clássica camisa branca. Essa peça atemporal é frequentemente vista em suas escolhas diárias, combinando-a de maneiras diversas para criar looks que transmitem simplicidade e elegância simultaneamente. A camisa branca se torna a protagonista, harmonizando-se com saias longas, calças folgadas e até mesmo opções mais justas.

LEIA TAMBÉM: Jennifer Lopez choca com mudança radical de visual e é criticada nas redes: “Parece um alienígena”

Explorando o jeans com estilo

Carolina Herrera - reprodução

Embora Herrera seja conhecida por suas regras de vestimenta rigorosas, ela não deixa de se adaptar às tendências, e o denim é um exemplo claro disso. Roupas em estilo jeans oferecem versatilidade para diversas ocasiões, permitindo combinações inovadoras com as peças de jeans já presentes no guarda-roupa de cada mulher.

Cores vibrantes: um sim de Carolina Herrera

Carolina Herrera - reprodução

Contrariando a ideia de que cores vibrantes são problemáticas, Carolina Herrera abraça tons como laranja coral, azul acetinado, fúcsia e amarelo. Sua mensagem é clara: não hesite em incorporar peças chamativas ao seu guarda-roupa, adicionando um toque de vivacidade ao seu estilo pessoal.

Blazers: básicos que fazem a diferença

Carolina Herrera - reprodução

Os blazers são um elemento essencial em qualquer guarda-roupa, segundo Carolina Herrera. Eles transcendem as fronteiras entre o trabalho e eventos casuais ou formais, sendo a escolha perfeita para elevar o nível de sofisticação em qualquer ocasião.

Calças largas: conforto e estilo em harmonia

Carolina Herrera - reprodução

Seguindo a tendência atual, Carolina Herrera destaca a importância das calças largas. Além de proporcionarem estilo, essas peças oferecem conforto, evitando a sensação de aperto e destacando a elegância, independentemente dos quilos extras. A designer recomenda calças largas com corte alto e cintos para adicionar um toque extra de sofisticação.

Em resumo, para Carolina Herrera, uma combinação de uma calça preta, uma camisa branca e um blazer é um “sim” absoluto. Siga essas dicas acessíveis da renomada designer e eleve seu estilo a novos patamares, sem comprometer seu orçamento.

LEIA TAMBÉM: JLo desafia Carolina Herrera com o look elegante de botas cano alto ideal para as 50+: veja como ela as usou