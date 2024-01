Assim você pode ativar o modo ‘coquete’ no WhatsApp para estar na moda

A estética coquete tem existido há várias temporadas, mas sua popularidade continua crescendo à medida que as tendências de moda mais importantes de 2024 começam a se destacar. É por isso que neste início de ano temos visto com mais força do que nunca em plataformas como TikTok e Pinterest os laços, rendas, cores pastel e tecidos.

Com a temporada de prêmios em pleno andamento, o estilo tem aparecido em cada tapete vermelho na companhia de estrelas renomadas como Reese Witherspoon, Jennifer López, Jenna Ortega, Amanda Seyfried e muito mais.

Unha coquete Foto: Pinterest (Foto: Pinterest)

A tendência coquete implica romance e empoderamento, nos encorajando a abraçar a feminilidade e liberar nossa criança interior sem medo. Com o amor próprio como núcleo, a estética da coquete é tanto uma tendência de moda quanto um estilo de vida centrado nos prazeres simples do dia a dia.

Agora, a tendência chegou ao aplicativo do Whatsapp, onde os criadores souberam aproveitar o emoji de laço rosa para transformar todos os seus usuários em coquetes.

Como ativar o modo coquete no Whatsapp

Como sabe, desde a sua última atualização, o WhatsApp agora permite que você crie seus próprios adesivos usando inteligência artificial. Mas não é só isso, você também pode decorá-los, adicionar texto e até editá-los do seu jeito para deixá-los ainda mais divertidos. Quer transformá-los no estilo Coquete? Aqui nós te contamos tudo.

Whatsapp A moda glamour chegou aos aplicativos de mensagens

O primeiro passo é ter o Nova Launcher instalado, que você pode encontrar na loja de aplicativos do seu dispositivo. Depois de instalado, procure pelo WhatsApp e toque no ícone do aplicativo. Em seguida, toque em ‘Editar’. Agora, procure pela imagem que você baixou e salvou na Galeria ou na sua pasta de Arquivos. Selecione a imagem no tamanho que preferir e toque na opção ‘Pronto’. Agora você verá que o ícone do aplicativo será atualizado para o modo ‘coquete’ com um laço.

Assim você pode apostar na moda coquete para o seu dia a dia

Além de ter seu Whatsapp pronto com a tendência coquete, não se esqueça que no seu dia a dia você pode aplicá-la de diferentes formas. O segredo está nas peças femininas e atemporais com elementos texturais divertidos; quanto mais babados, franzidos, rendas e fitas, melhor. Procure pelos seguintes itens em tons de rosa, vermelho, branco e creme. Acessórios em forma de coração, sapatilhas de balé, saias plissadas, vestidos com babados e acessórios de pérolas são básicos.