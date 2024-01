8 mechas que não danificam o cabelo e deixam você mais jovem: favorecem todas as mulheres (Instagram: @burakalkanofficialll)

As mechas que menos danificam a fibra capilar são aquelas que têm uma diferença em baixa quantidade entre a base e a mecha. Da mesma forma, as técnicas mais sutis, que comprometem menos a saúde do cabelo, serão sempre as mais preferidas para evitar danos.

As oito mechas que não danificam o cabelo e que rejuvenescem o estilo instantaneamente

Contorno de mel: é um tipo de mecha que se caracteriza principalmente por iluminar estrategicamente os contornos do rosto para realçar os volumes mais favorecedores do oval facial. Neste caso, o contraste com o chocolate e mel é o toque ideal para evitar que o cabelo fique danificado.

Canela sobre base de chocolate: é um tom marrom chocolate com sutis toques de canela para alcançar um destaque natural, ideal para preservar a saúde capilar ao máximo.

Balayage caramelo: as mechas balayage permitem preservar o comprimento do cabelo das raízes até às pontas, criando um degradê de forma natural e de baixa manutenção. O ideal é combinar com um tom de baixo contraste como o caramelo.

Low lights: são o tipo de mechas mais naturais, ideais para adicionar volume e movimento, além de tons luminosos. O detalhe está em usar um ou dois tons próximos à cor base.

São mechas ideais para manter a saúde capilar

Money piece: é a técnica ideal para iluminar o rosto sem danificar o cabelo. Consiste principalmente em clarear apenas as mechas da frente do cabelo, de modo que, mesmo que seja escolhido um tom de alto contraste, o resto do cabelo não será afetado.

Balayage creme em base clara: é um tom muito recomendado para cabelos loiros claros para preservar a saúde capilar e evitar que resseque.

Chocolate emoldurando o rosto: é um tipo de mecha que é aplicado em todo o cabelo, mas dando maior ênfase aos contornos do rosto.

Mechas sutis: são mechas ideais para iluminar cabelos morenos. Especialmente se forem usadas com ênfase nas mechas da frente do rosto.