5 cores de unhas rejuvenescedoras e em tendência para 2024 que são as favoritas das mulheres elegantes Serão tendência para as unhas dos vermelhos intensos às cores pastéis (Foto: Pinterest)

Desde os tons suaves de rosa até cores intensas como marrom, azul e amarelo, estes serão as cores em tendência em 2024.

Então, mostramos-lhe 5 cores de unhas que não só rejuvenescem, mas também te fazem parecer elegante e muito discreta.

Cores de unhas 2024: cereja vermelho

O clássico vermelho profundo e com tons quentes é a cor de unhas do ano, além de ser um básico para a manicure que nunca sai de moda. Também é o vermelho das unhas ‘old money’ em tendência. No entanto, o grande protagonista deste 2024 será o vermelho cereja, uma versão do clássico profunda, porém luminosa, com grande magnetismo.

Cores de unhas 2024: rosa claro

O rosa continua sendo uma cor de destaque este ano, embora com uma mudança radical: dos rosas Barbie passamos para os tons empoeirados e naturais, com o rosa pálido como referência. É ideal para criar manicures naturais que podem ser usadas em todas as estações e realçam a cor da pele.

Cores de unhas 2024: amarelo

Do amarelo mostarda do outono-inverno, passamos para o amarelo pastel e o amarelo manteiga, um tom de referência na moda para a temporada primavera-verão 2024. É uma versão mais clara do amarelo limão que usamos nos anos anteriores, que combina perfeitamente com a paleta de tons pastel que está em alta nesta época do ano.

Cores de unhas 2024: azul céu

As unhas azuis serão um item indispensável este ano. No outono-inverno, são usadas em tons como azul marinho ou azul índigo. Na primavera-verão, predominam os tons claros como azul bebê ou azul céu, assim como azul aço.

Cores de unhas 2024: marrom

Embora parecessem reservados para a estação de outono, a verdade é que os tons de chocolate e café fazem sucesso em qualquer época do ano. Eles são usados tanto em manicures monocromáticas quanto em unhas multicoloridas, principalmente quando misturados com outros tons da gama nude.