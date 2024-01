3 dicas para aumentar o colágeno na pele, segundo especialistas: são fáceis de seguir

Aumentar o colágeno na pele é possível com algumas medidas (Pexels)

O armazenamento de colágeno em nossa pele começa a diminuir à medida que os anos passam. Trata-se de um processo inevitável para todos. Por isso, é vital cuidar-se para prevenir.

Quanto mais cuidarmos da perda dessa proteína, melhor nossa pele parecerá ao envelhecer. Os cuidados básicos incluem proteger-se dos danos do envelhecimento, como os raios UV do sol.

"O colágeno é a estrutura que sustenta a pele", afirmou a dermatologista Emma Craythorne à revista Vogue. "Quanto menor o colágeno (...), maior a flacidez da pele e maior a profundidade dos poros e rugas".

No entanto, não só podemos proteger nossas reservas de colágeno com medidas tão simples como sempre usar protetor solar, também é possível aumentar sua produção no organismo.

As maneiras de aumentar o colágeno na pele em casa

Embora a maioria das formas eficazes de estimular o colágeno na pele sejam obtidas com tratamentos estéticos em clínicas, como as microagulhas, existem algumas maneiras de alcançá-lo em casa.

Se quiser saber quais são eles, continue lendo para descobrir três dos mais eficazes para esse objetivo, de acordo com especialistas consultados pela edição espanhola da revista Vogue.

Usar retinoides que são vendidos em farmácias

De acordo com Emma Craythorne, uma maneira simples de aumentar o colágeno na pele sem precisar de um especialista é usar os retinoides que estão à venda nas farmácias.

"A vitamina A atua como um hormônio que transmite mensagens aos fibroblastos da derme, ordenando-lhes que se ativem e produzam mais colágeno e ácido hialurônico", apontou.

A especialista esclarece que, se você não quiser usar retinoides ou não os encontrar, também pode optar por aplicar vitamina C na pele, pois ela também ajuda no processo de síntese de colágeno.

Manter uma dieta que favoreça a produção de colágeno

Outra forma de aumentar o colágeno é incluir permanentemente em nossa dieta alimentos que contenham os nutrientes necessários para favorecer sua produção natural em nossa pele.

“A doutora estética Sophie Shotter afirmou ao meio de comunicação que o corpo precisa de vitamina C, zinco, manganês e cobre para produzir colágeno, por isso é importante incluí-los na dieta”.

Uma forma de aumentar o colágeno na pele é incluir em nossa dieta alimentos que promovam sua produção (Pexels)

Tomar suplementos de colágeno

Acredita-se que tomar suplementos de colágeno também aumenta seus níveis. Geralmente, a proteína é absorvida e distribuída pelo sangue, mas chega à pele através de outros órgãos.

Logo em seguida, "estimula a proliferação de fibroblastos, gerando a produção de colágeno fresco", afirmou à revista Anna Lahey, fundadora dos envelopes de colágeno Vida Glow.

Os especialistas não são adeptos desses produtos porque não há estudos que comprovem que os peptídeos chegam à pele, mas Craythorne afirma que eles hidratam se forem tomados regularmente.

Lahey, por sua vez, afirma que os suplementos de colágeno que devem ser tomados para aumentar na derme devem ser marinhos, hidrolisados e de alta qualidade.