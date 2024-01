Elegância em unhas curtas: tendências de Nail Art para adotar em 2024

Quando se trata de inspirações para nail art, muitas referências se concentram em unhas longas e elegantes. No entanto, é hora de desafiar essa norma e reconhecer que as unhas curtas também podem ser chiques. Com a praticidade que proporcionam ao nosso dia a dia, por que não apostar em nail arts para unhas curtas?

Nail Arts descombinadas: onda de criatividade

Nail artes descombinadas com desenhos - reprodução

Recentemente, destacamos a ascensão das nail arts descombinadas como a nova tendência no mundo das unhas. E por que não aplicar essa tendência nas unhas curtas? Aproveite a oportunidade para ousar, combinando diferentes desenhos que estavam guardados por muito tempo.

Aura Nails: efeito degradê com estilo

Aura nails - reprodução

Outra tendência que tem conquistado as mãos das fashionistas são as aura nails. Essa manicure apresenta um efeito degradê no centro da unha, podendo ser feita com tons vibrantes ou pastéis. Adicione detalhes como pedrarias para obter uma nail art em unha curta super estilosa.

Delicadeza em detalhes: Pontilhados e flores

Pontilhados e flor - reprodução

Se você busca algo mais discreto e delicado, experimente uma base clarinha com pontilhados na borda e uma flor delicada no centro da unha. Essa escolha oferece uma alternativa encantadora para as amantes de nail art mais suaves.

Estilo 3D: tendência nas unhas curtas

Unhas estilo 3D - reprodução

Para comprovar que podemos adotar tendências nas nail arts para unhas curtas, apresentamos a referência de estilo 3D. Reproduzido em salões, esse visual é criado com um gel especial que seca posteriormente na cabine UV, resultando em uma nail art única e moderna.

LEIA TAMBÉM: 5 dicas para cuidar das unhas: são simples e ajudam a mantê-las fortes

Francesinha repaginada: clássico com toque de modernidade

Francesinha dourada - reprodução

Nada mais clássico do que uma francesinha, mas que tal dar um toque cool? Acrescente uma borda dourada ou colorida para transformar essa manicure tradicional em algo inovador e estiloso.

Nail Arts coloridas descombinadas

Nail arts coloridas descombinadas - reprodução

Se deseja abraçar as nail arts descombinadas, experimente utilizar uma cartela de cores de esmaltes que combinem entre si. Solte a criatividade na hora de criar os desenhos e torne suas unhas curtas verdadeiras obras de arte.

Fonte: Steal The Look

LEIA TAMBÉM: Nova tendência: Mob Wife e a revolução estética