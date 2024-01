As revelações do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça, 23 de janeiro

As previsões do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça, 23 de janeiro.

Leão

No horóscopo do tarot você obteve a carta “Roda da Fortuna” , esta carta lhe diz que é hora de estar no topo e já ter aquela fase de prosperidade que sem dúvida lhe será dada. A carta também recomenda que você cure suas finanças e aprenda a dizer não quando não quiser fazer algo de que não gosta. Seus números da sorte são 08 e 27, e suas cores de abundância são o branco e o laranja.

Virgem

Na carta do tarô você ganhou “A Estrela”, então é hora de brilhar sem limites, de deixar para trás esses pensamentos de mediocridade e se lançar em novos desafios no seu ambiente de trabalho. A carta também diz que você poderá fazer tudo o que quiser, apenas procure não falar sobre seus planos para não se sobrecarregar com energias ruins. Seu melhor dia é quinta-feira. Seus números mágicos são 01 e 09 , e suas cores da sorte são o vermelho e o azul profundo.

Libra

Suas cores da sorte para esta semana são laranja e amarelo. A carta “O Imperador” anuncia grandes oportunidades no ambiente de trabalho, você receberá uma promoção ou um aumento salarial que lhe permitirá cumprir seus objetivos financeiros e deixar as pressões para trás. Você terá muita energia e criatividade para realizar seus projetos, e seus números mágicos são 02 e 30.

Escorpião

A carta “Julgamento” do horóscopo do tarot diz que é hora de se libertar de todas as energias negativas que você carregou do seu passado, é hora de começar uma nova vida, livre de ressentimentos e culpas. Será uma semana de grandes mudanças e oportunidades, resolva qualquer questão legal ou de imigração que você tenha pendente. Ouse dizer sim às novas aventuras em sua vida. Sexta-feira será seu dia de sorte, você terá muita energia e criatividade para realizar seus projetos. Seus números mágicos são 20 e 28, e amarelo e vermelho.

