5 perfumes atemporais que estão arrasando nas vendas e são um sucesso entre as mulheres poderosas

Angel Mugler Refil

A marca de perfumes Mugler, que há anos aposta no 'venha e preencha', destaca-se por um de seus perfumes estrela, o Eau de Parfum Alien; no entanto, a linha Angel Woman não deixa ninguém indiferente. Sua fragrância oriental conta com notas de bergamota, praliné e patchouli.

Yves Saint Laurent Libre Eau de parfum

A que cheira a liberdade? A óleo de tangerina, groselha preta, lavanda, extrato de baunilha de Madagascar e madeira de cedro, entre outros. Embora a potência deste perfume da YSL seja associada a uma época mais invernal, este aroma se destaca como um dos favoritos para qualquer momento do dia, evento ou época do ano. Uma mulher poderosa que escolhe como e quando.

Nuxe Prodigieux Florale Le Parfum

Qual é a fragrância favorita dos cosméticos da Nuxe? Bem, a marca também a tem em perfume. Quantas vezes pensamos: "tomara que lancem uma fragrância com o cheiro do meu protetor solar". Bem, na marca francesa, isso é uma realidade. As notas frescas e delicadas do óleo facial da Nuxe, mas em forma de perfume. Possui notas de grapefruit, magnólia e almíscar branco.

