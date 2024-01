5 cores de cabelo que saíram de moda e que nenhuma mulher deve usar em 2024

Com a chegada de 2024, é hora de deixar para trás algumas tendências de cores de cabelo que dominaram o ano passado e dar lugar a tons mais quentes, naturais e, especialmente, irresistíveis. O mundo da moda capilar está em constante evolução e, a cada ano, oferece a oportunidade de renovar o estilo.

As cinco cores de cabelo que não serão mais usadas em 2024

Loiro platinado: entre as cores que não serão tendência em 2024, está o loiro gelado, que foi um dos favoritos no inverno de 2023. No entanto, para alcançar esse tipo de tom, é necessário submeter o cabelo a várias sessões de descoloração e requer muita manutenção. Portanto, este ano é hora de dizer adeus e abraçar novas opções mais quentes.

Cobre vibrante: um dos tons mais solicitados foi o vermelho cobre. Este ano continuará sendo visto, mas com uma combinação entre castanho e cobre para dar lugar às morenas iluminadas. As opções mais clássicas, como o vermelho cereja, serão as favoritas.

Cores fantasias: as cores fantasias como azul, roxo, rosa ou aqua, que permitem expressar as diferentes personalidades de forma ousada e divertida, já não serão tendência. Em vez disso, o ano de 2024 chegou para desfrutar do luxo silencioso e realçar a beleza natural do cabelo.

Tons de chocolate: também chegou a hora de dizer adeus ao castanho chocolate, mas apenas à sua versão super brilhante. Neste caso, continuará sendo usado com um acabamento sutil e de baixa manutenção.

Loiro baunilha: é outra das tendências que dirá adeus em 2024, especialmente os tons neutros como bege e manteiga. Em vez disso, os loiros dourados ou o loiro escuro serão os favoritos.