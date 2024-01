4 estilos de sapatos que te farão parecer mais alta e que todas podem usar em 2024

Assim como um corte de cabelo pode fazer com que seu rosto pareça alguns anos mais jovem, o mesmo pode acontecer com os sapatos, que podem te deixar mais alta, estilizada e elegante do que você imagina.

De acordo com a revista Glamour, isso não tem a ver com o salto alto; pelo contrário, trata-se da própria forma, de como se ajusta ao pé e da quantidade de pele que revela.

Se quiser parecer mais alta e não quiser usar aqueles saltos altos, estas 4 opções de sapatos serão perfeitas para você:

Saltos altos

São ideais para ganhar alguns centímetros, além de estilizar as pernas. O que permite que isso seja possível é que o peito do pé fica completamente exposto, e o acabamento pontiagudo ajuda o pé a parecer mais fino. A vantagem desse par é que você pode usá-los em qualquer cor e obter o mesmo efeito.

Sapatos salomé

São versáteis, pois nos permitem combinar um clássico da história da moda com qualquer roupa. O que os torna muito favorecedores é sua forma em T, alongando a linha do peito do pé e dando o efeito de tornozelos mais finos. Quando se trata desse modelo, sempre escolha tons neutros.

Botas de cano alto

São perfeitas para aquelas que buscam apresentar uma silhueta com muito mais estilo. Há duas maneiras de fazê-las funcionar:

Combine com uma mini-saia que permita que a quantidade de pele à mostra entre o calçado e a parte superior seja maior que o comprimento da canela das botas.

Use com saias ou vestidos midi, de forma que haja vestígio de pele à mostra entre as botas e a roupa. Isso criará uma linha muito mais longa nas pernas e parecerá muito sofisticado.

Para que ambas opções funcionem, é importante que as peças sejam lisas para que a perna tenha uma boa estrutura. Ao evitar usar sobre jeans ou calças, pois elas quebrarão completamente o efeito desejado.

Bailarinas de ponta

A magia deste modelo tão confortável é que ele estiliza a sua silhueta. Isso é conseguido replicando a fórmula dos saltos agulha em um calçado completamente plano, com uma forma mais alongada e que se ajusta perfeitamente ao pé, deixando o peito do pé completamente exposto.