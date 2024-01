3 tipos de mechas de cabelo que sairão de moda em 2024

A chegada do novo ano não só trouxe consigo novas tendências em relação aos cabelos, mas também o fim de vários estilos de coloração que têm sido populares nos salões por algum tempo.

Por isso, ao longo deste 2024, veremos como várias mechas de cabelo deixarão de ser usadas até chegar ao seu fim para dar lugar a estilos frescos e inovadores que nos favoreçam ao máximo.

As mechas de cabelo que não estarão mais na moda em 2024

A respeito disso, a estilista profissional Dulce Palacios revelou à revista Glamour quais desses estilos de luzes, mechas e reflexos deixarão de estar na moda este ano e teremos que dizer adeus por enquanto.

As money piece

As ‘money piece’ consistem em duas mechas perto do rosto pintadas em um tom mais claro para enquadrar o rosto e várias hairlights no restante do cabelo para proporcionar maior dimensão.

Nos últimos anos, essas arrasaram entre as celebridades e influenciadores, mas sua popularidade irá se extinguir em 2024 porque as luzes muito marcadas ficarão totalmente fora de moda.

As 'money piece' perderão gradualmente popularidade até desaparecerem | (Instagram)

As chunky lights

De acordo com a embaixadora da Schwarzkopf Professional no México e América Latina em sua conversa com a Glamour, as mechas ‘chunky lights’ dos anos 90 sairão de moda e é conveniente evitá-las.

Embora tenham tido seu grande comeback recentemente, essas mechas já estão abandonando o palco das tendências; em seu lugar, serão posicionados estilos mais suaves e delicados que adicionem profundidade.

As 'chunky lights' deixarão de ser tendência em 2024 (Instagram)

As babylights de um tom

Os reflexos baby continuarão sendo muito solicitados nos salões de cabeleireiro, mas não mais em uma única tonalidade. Em vez disso, essas luzes serão posicionadas em combinação com outras para maior dimensão.

“As babylights sem nenhuma combinação de estilos é algo que não veremos mais”, afirmou a especialista ao meio citado anteriormente. “Embora sejam clássicas, este ano optaremos por tons mais globais ou combinadas com o sempre clássico balayage”.