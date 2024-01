Você dorme o suficiente? Saiba o que fazer se não consegue adormecer

No meio das demandas diárias e do ritmo acelerado da vida moderna, a qualidade do sono se tornou um aspecto fundamental para a saúde física e mental. A falta de sono não apenas afeta a energia e o estado de espírito, mas também pode ter consequências significativas para o corpo.

Quando não conseguimos dormir o suficiente, nosso corpo responde de várias maneiras que podem ter um impacto duradouro.

Entre os efeitos mais notáveis está o aumento de peso, uma vez que a falta de sono pode desregular os hormônios que controlam o apetite e o metabolismo. A redução do desejo sexual, o aceleramento do envelhecimento e a possibilidade de desenvolver depressão e ansiedade são fatores associados à privação do sono. A falta de concentração e memória também se soma aos problemas que podem surgir quando as horas de descanso são insuficientes.

Quanto sono é suficiente? Os especialistas sugerem que as crianças precisam de 9 a 11 horas de sono, enquanto os adultos devem ter de 7 a 9 horas para manter uma boa saúde.

Segundo uma enquete, em média se dorme somente uma noite 'perfeita' 132 vezes ao ano.

Existem diversos distúrbios do sono que podem afetar qualquer pessoa. Entre eles estão a insônia, a paralisia do sono, sonolência excessiva, narcolepsia, apneia do sono e síndrome das pernas inquietas.

Se você está enfrentando dificuldades para dormir, psicólogos e especialistas em sono oferecem valiosas recomendações.

Dormir em um lugar tranquilo, fresco, silencioso e com pouca luz, longe de dispositivos eletrônicos, é essencial. Evitar cochilos prolongados durante o dia pode ser crucial para não interferir no sono noturno.

Além disso, jantar pelo menos três horas antes de deitar, evitando cafeína, nicotina e álcool, pode contribuir para um sono mais reparador. Se você não conseguir dormir, não fique na cama. Levante-se, leia um pouco e volte para a cama fazendo respirações profundas.

A depressão provoca uma baixa importante no ânimo para fazer as coisas, alterações do sono e apetite, vontade de chorar e pensamentos de que nada vale a pena

Estabelecer uma rotina relaxante antes de dormir, como um banho quente ou uma massagem, pode preparar o corpo para descansar. A prática regular de exercício também pode contribuir para conciliar o sono de forma mais rápida.

Para aqueles que têm lidado com dificuldades no sono por muito tempo, buscar ajuda profissional é crucial. Os distúrbios do sono podem ter um impacto significativo na qualidade de vida, e a orientação de especialistas pode fazer a diferença no caminho para um sono reparador e uma saúde mental sólida.