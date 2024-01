Tendências positivas na longevidade: pesquisa revela aumento na expectativa de vida global

Uma recente pesquisa conduzida pela Universidade de Alcalá, na Espanha, traz boas notícias sobre a longevidade humana. Os seres humanos estão vivendo mais, e a diferença na expectativa de vida entre mulheres e homens está diminuindo, revelam os resultados.

Divisão distinta de países: um olhar profundo na longevidade global

Os pesquisadores, liderados por David Atance, utilizaram abordagens estatísticas inovadoras para analisar não apenas a expectativa de vida ao nascer, mas também outros indicadores de mortalidade. Os dados de 194 países foram examinados, revelando cinco grupos distintos com base em indicadores de mortalidade e longevidade.

Países, representando as cinco regiões do mundo, foram divididos e realocados ao longo do estudo, influenciados por fatores como guerras, condições socioeconômicas e instabilidade política.

Aumento global na expectativa de vida: uma tendência promissora

Reprodução

Apesar das diferenças entre os grupos de países, um padrão chamou a atenção dos pesquisadores. Durante o período de 1990 a 2010, a expectativa de vida aumentou em todas as cinco regiões. A diminuição das disparidades na longevidade entre os grupos sugere uma possível convergência nos padrões de longevidade.

Redução da lacuna de gênero na longevidade: uma perspectiva encorajadora

Além do aumento na expectativa de vida, a pesquisa também destaca uma diminuição na lacuna entre a expectativa de vida de mulheres e homens. David Atance observa que, embora as diferenças persistam, a tendência indica um avanço menos acelerado no futuro.

Hipóteses para o futuro: projeções e convergência nos padrões de longevidade

Ao projetar o futuro, os pesquisadores reconhecem a necessidade de tempo para confirmar os resultados preliminares. David Atance sugere uma revisão das estimativas de mortalidade e configurações em 2030, buscando dados mais confiáveis.

Se as projeções estiverem corretas, esses resultados estão alinhados com dados dos Estados Unidos, onde agências de pesquisa preveem um aumento significativo no número de centenários nas próximas décadas.

Fontes: Eureka Alert e IFLScience

