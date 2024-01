Skinny lob, o corte de cabelo midi, continuará na moda em 2024: é elegante e beneficia muito

Depois que as variantes mais curtas do bob dominaram as tendências por muito tempo, uma nova versão do clássico corte mais longo se impôs no final do ano passado e continuará reinando em 2024.

Trata-se do skinny lob, uma variação luxuosa e elegante do long bob, que se caracteriza por ter um comprimento até a altura da clavícula, com pontas levemente desfiadas e um efeito fluido que estiliza.

Geralmente, costuma ser um penteado de transição; ou seja, o visual que você usa temporariamente quando um bob curto cresceu bastante e está prestes a se tornar cabelo comprido.

No entanto, tudo indica que o seu sucesso será tão grande que será exibido de forma intencional durante esta safra. Quer saber mais sobre esse corte? Continue lendo para conhecer suas características.

Como é um skinny lob, a última evolução do clássico long bob?

O famoso cabeleireiro britânico Tom Smith explicou em seu perfil no Instagram as características que distinguem este estilo de cabelo midi das demais propostas similares e o tornam tão especial.

“Chamo-o de skinny lob devido à sua silhueta delgada e alongada, realmente bom para aqueles com formas de rosto mais redondas ou largas devido à sua capacidade de beneficiar o rosto”, explicou.

"É o mais longo que um bob pode ser antes de se tornar um corte curto e longo. A chave é que não há camadas pesadas, nada óbvio ou linhas marcadas aqui embaixo (nas pontas)", observou.