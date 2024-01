Siga os conselhos para aprender a superar o luto de uma mudança

A tristeza que acompanha uma mudança é um sintoma comum experimentado durante essas mudanças de residência. Mudar de casa implica deixar parte da sua vida para trás e enfrentar a incerteza de que o que hoje são lembranças talvez nem sejam no futuro.

É normal sentir tristeza, ansiedade ou nostalgia em diferentes graus. Reconhecer que esses sentimentos são normais e parte de um processo é o primeiro passo para superar a crise emocional que, se não for gerenciada adequadamente, poderia levar à depressão. Aqui estão algumas maneiras de superar esses momentos difíceis, que eventualmente se tornarão passageiros.

Inicialmente, tudo parece ideal. Você encontrou a empresa de mudança perfeita, os funcionários são amigáveis e o preço é melhor do que o esperado. Mas de repente, as coisas começam a se complicar mais do que imaginado.

Mudar de casa pode parecer simples, mas mudar de lar implica um processo de adaptação mais complexo. Os problemas surgem quando você vê suas coisas de maneira diferente e certas lembranças te causam frustração. A sensação de arrependimento e o medo da mudança começam a lhe afetar. A depressão pós-mudança se manifesta quando as lembranças parecem esmagadoras e o estresse pré-mudança parece insignificante em comparação.

Dicas para superar a depressão pós-mudança

Aceitar que é um processo normal.

Reconheça que experimentar sentimentos intensos durante e após uma mudança faz parte do processo. Não se julgue por se sentir sobrecarregado.

Lembre-se das suas motivações iniciais.

Pense nas razões que o levaram a dar esse passo. Lembre-se da empolgação que sentiu antes de embarcar nessa nova aventura e dos motivos que convenceram sua família.

Mantenha o controle das suas memórias

Mesmo estando longe, a vida oferece oportunidades para manter contato com aqueles que você deseja que permaneçam em sua vida. Guarde as memórias que valoriza sem esquecer que a vida reserva novas experiências.

Enfrentar a depressão pós-mudança é um desafio, mas a maioria supera. Esse processo faz parte da adaptação a uma mudança significativa na vida. Quando estiver em dúvida, lembre-se de que você saiu da sua zona de conforto para experimentar novas oportunidades e construir novas memórias.