‘Sexualiza as meninas’, o lado obscuro da tendência Coquete é pior do que você imagina

Embora a tendência Coquete (abraçar uma hiperfeminilidade clássica e barroca, com laços e rosa) já seja viral na América Latina e para alguns analistas de moda evoca um empoderamento ao resgatar uma feminilidade e seus códigos esmagados pela misoginia desde os anos 2000, para outros analistas tem um lado mais sombrio: a sexualização de meninas e, é claro, a apologia à pedofilia, entre outros problemas.

Isso, apesar da reinterpretação empoderadora em que uma mulher pode vestir o que quiser sem ser culpada: afinal, as crianças também são abusadas. Mas existem códigos que ainda assim não escapam de um olhar masculino que muitas querem confrontar através de seu estilo pessoal.

A tendência está ligada a figuras como Maria Antonieta, mas para muitos é inevitável pensar em personagens como 'Lolita', a jovem abusada do controverso romance de Vladimir Nabokov, que é um clássico literário e tem essa estética 'inocente' de laços, rosa e vestidos brancos. Mas, no fim das contas, é uma menina de 12 anos que é vítima de abuso sexual pelo seu padrasto.

Este nome inevitavelmente passou para a subcultura japonesa que se adapta na América Latina e que seria a ‘Coquete’ original. Perturbadoramente, embora as ‘Lolitas’ tenham mais códigos vitorianos e tenham lutado por décadas para se desvincular de tudo isso, fazendo de sua subcultura uma homenagem à feminilidade mais tradicional e do século XIX, elas ainda compartilham certas características: a estética da Lolita de Nabokov e seus vestidos e laços. Sua voz e comportamento suaves, de criança. Sua inocência.

Isso também pode ser visto em filmes como 'V de Vingança', com Natalie Portman evocando de forma perturbadora uma criança antes de se vingar de um político.

No entanto, várias universidades de renome têm publicado análises desde 2022 que mostram inevitavelmente o quão problemática é a tendência Coquete.

Moda Coquete: pedofilia e glorificação de corpos extremamente magros

Na era em que se glorifica o Y2K, mesmo em seus aspectos mais problemáticos, como a tamanho zero e a anorexia (as contas Ana e Mia que glorificam distúrbios alimentares voltaram, são vistas no Twitter), a estética Coquete, sem dúvida, celebra corpos extremamente magros e brancos.

E, é claro, como no TikTok nunca se problematiza nem se investiga a origem das coisas (como aconteceu com o old money), não se fala sobre o quão problemático é evocar a sexualização da infância.

“Deve ficar claro que o Coquete tem suas raízes na pedofilia, o que é mais do que um pouco perturbador. Mas, está causando danos atualmente aos usuários da internet? A resposta é sem dúvida sim; O lado sombrio dessa estética é ainda mais profundo”, escreve o jornalista Simon Policy na Universidade de Berkeley.

"Há muitas formas críticas em que essa tendência prejudica ativamente as pessoas na internet. A estética representa a pequenez infantil como uma característica desejável e atraente. A pele pálida e magra é colocada em um pedestal e tratada como a encarnação da inocência e pureza", afirma.

“Este estilo de moda hiperfeminino costuma excluir a diversidade em muitos aspectos. A moda Coquete idealiza e sexualiza pesos não saudáveis, o que por sua vez erotiza os transtornos alimentares. Esta estética é atroz em todos os sentidos, desde sua origem até sua romantização moderna dos ideais pedófilos e excludentes, e não pode continuar se disfarçando de uma expressão inocente de si mesma”, expressa.

Não é um viés moral do tipo "pensem nas crianças". Outros pontos de vista coincidem com o jornalista.

Tendência Coquete 2024: suas origens na internet e por que a pedofilia se tornou moda estética

"A moda hiperfeminina tem sido amplamente criticada nas redes sociais por não incluir pessoas de cor e uma variedade de tipos de corpo, ao ponto de que alguns acreditam que ela promove distúrbios alimentares e padrões pouco realistas. As modelos de referência da moda hiperfeminina mencionadas anteriormente são, de fato, mulheres brancas e magras", argumenta Justina Roman em um artigo para a Universidade de Cherwell.

Por outro lado, o fato de a estética ser uma referência para a personagem Lolita não é novo. No Tumblr, já nos anos 2000, existiam comunidades de mulheres que evocavam essa estética e se baseavam nas adaptações cinematográficas, ignorando seu contexto. Isso era chamado de Nymphete. Mas isso ia mais no sentido de normalizar essa desigualdade de poder.

Mas também falavam de filmes onde as adolescentes se apaixonavam por homens mais velhos, como 'Beleza Americana' e 'O Profissional'. E letras de Lana del Rey que relacionam o tema.

Agora, autoras como Miskhka Hoosen afirmam que há muitas mulheres criadas na web que se identificam com Lolita e constroem sua própria narrativa. Isso aconteceu no Tumblr há quase uma década. Algo em que também insistem as seguidoras, que tiraram do Cottagecore muita inspiração para criar essa tendência.

“As meninas que experimentaram abuso e violência, sustenta Hoosen, sentem-se ligadas às imagens de Lolita e sua infância - os óculos de sol, a corrente de margaridas, as tranças - porque se lembram da inocência que ela e elas perderam. E elas usam essas imagens como armas para atormentar seus abusadores com o conhecimento de suas ações. Lolita era uma menina e eu também. Olhe para ela. Olhe para mim. Olhe para nós, com nosso batom cereja e nossos vestidos de xadrez. Estamos recuperando-os do seu olhar fetichista. Eles não são mais objetos sexuais que existem para o seu prazer pervertido, mas nossos, símbolos de nossa infância, que você nunca poderá destruir completamente”, afirma a escritora Pavani Ambagahawattha, citando a autora.

Mas esta também fala de outros autores, como Sarah Cleaver, onde se discute esse mesmo olhar: uma jovem que foi abusada é fetichizada.

Agora, sabendo disso, há muitas facetas: as mulheres não podem ser culpadas pelo que vestem. Os homens têm muitas responsabilidades. Mas é inegável pensar que há uma história (explorar as categorias de consumo de pornografia daria outra pista, especialmente ao falar do que está associado ao feminino e infantil, que vai além dessa feminilidade tradicional, mas que é associado) cultural através do olhar masculino que muitas estão combatendo agora.

E agora que a tendência é comercial, como será possível não pensar nesses referentes na hora de reproduzi-la? O que você acha sobre isso?