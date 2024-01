Como saber se você encontrou seu parceiro em outras vidas? A numerologia é um conjunto de crenças que busca estabelecer uma relação oculta entre os números, os seres vivos e as forças físicas (Freepik)

Dizem que existem conexões profundas que se explicam porque coincidimos com eles em outras vidas, algo que pode ser determinado através da numerologia.

São almas gêmeas que se seguem ao longo do tempo, ou que não puderam ser em outras realidades, por isso, nesta vida, a vida lhes presenteia com o poder de finalmente viver seu romance em plenitude. Isso está ligado à crença de que a alma renasce em outro corpo para continuar seu crescimento espiritual.

Numerologia: como saber se você se encontrou com seu parceiro em vidas passadas?

De acordo com ‘Panorama’, a numerologia possui várias regras a respeito. Por exemplo, observar os números de nascimento da sua pessoa especial e os seus.

Ou seja, se nasceram no mesmo mês, são considerados irmãos cósmicos. Isso não acontece apenas com casais, se aplica a todas as pessoas que têm essa coincidência contigo.

¿Cómo saber qué tan fiel es tu pareja según la numerología? Con la fecha de nacimiento puedes conocer lo fiel que es tu pareja (Foto: Unsplash)

Da mesma forma, aquelas pessoas do seu círculo próximo que tenham 9, 18, 27, 36, 45, 54, 72 anos. Isso ocorre porque os irmãos cósmicos costumam nascer a cada 9 anos, explica a mesma fonte.

"Lembre-se de que também existem pessoas que têm um acordo de alma com você e estão aqui para ajudá-lo em seu desenvolvimento espiritual e, embora nem todas as experiências que você viva ao lado delas sejam bonitas, sempre terão o propósito de torná-lo uma pessoa melhor", apontam, então talvez esse relacionamento turbulento esteja lhe deixando lições.

A numerologia ajudará você a encontrar seu amor ideal (Freepik)

Neste caso, o melhor é cortar pela raiz, agradecer as lições e se atrever a encontrar o seu parceiro dhármico, aquele que vem depois desses vínculos kármicos que nos fazem sofrer para que aprendamos e então chega alguém que nos traz paz mental, felicidade e bem-estar completo.