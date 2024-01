Nova tendência: Mob Wife e a revolução estética

Será que estamos diante do declínio da estética clean girl? Nas últimas semanas, vídeos com a #mobwifeaesthetic dominaram o TikTok, apresentando um estilo totalmente diferente da tendência tão falada em 2023.

A Mob Wife, caracterizada pelo uso de roupas pretas, estampas de animais e casacos de pele, tornou-se uma febre nas redes sociais. No entanto, surge a dúvida: será que essa tendência funciona aqui no Brasil?

Explorando a Mob Wife: uma breve introdução

A estética que capturou a atenção nas redes sociais é conhecida como Mob Wife, traduzida como ‘esposa da máfia’. Essa tendência remete ao estilo maximalista das mulheres super ricas casadas com mafiosos italianos, retratadas em filmes. A proposta é representar uma personagem confiante que não perde tempo elaborando seus looks, como se a grandiosidade fosse algo natural e cotidiano.

Adotando o estilo Mob Wife: dicas e truques

Para incorporar o visual Mob Wife, aposte em roupas pretas, especialmente peças de couro, e diferentes tipos de animal print, com ênfase nas estampas de oncinha e leopardo. Esqueça o minimalismo da clean girl e opte por acessórios dourados, não hesitando em exagerar, inclusive com brincos de argola pesada.

O item essencial para se enquadrar nessa estética é um luxuoso casaco de pele. Embora muitos no TikTok falem em peças vintage, não descarte as peles sintéticas. O cabelo deve ser volumoso, com uma aparência desarrumada que, na realidade, exige esforço e babyliss. Ao sair, complemente o visual com óculos escuros e uma bolsa clássica.

Desafios da Mob Wife no Brasil: funciona ou não?

Esta tendência foi inicialmente identificada por criadores de conteúdo nos Estados Unidos, inspirados por celebridades como Dua Lipa e Hailey Bieber adotando peças Mob Wife. No entanto, surge o questionamento: será que essa moda é viável para nós, brasileiros?

O calor intenso na maioria do ano e o inverno ameno em muitas regiões do país levantam dúvidas sobre a praticidade desse estilo. A Mob Wife continuará sendo moda quando as temperaturas brasileiras abaixarem?

A polarização estilística: Mob Wife vs. Clean Girl

Ao contrário da clean girl, que oferecia praticidade para quem vive em países tropicais, a Mob Wife parece não se alinhar ao estilo de vida brasileiro. Além disso, observa-se uma ostentação de marcas de luxo, tornando tudo mais elitista - um contraste com a moda nacional.

No entanto, é importante notar que, na moda, uma tendência em ascensão não significa necessariamente o desaparecimento de outra. O clean girl ainda pode permanecer forte em 2024, demonstrando que a moda é diversa e aberta a diferentes estilos.

Fonte: Capricho

