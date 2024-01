Melhor do que ‘coquete’? A tendência ‘bibliotecária’ que será uma febre em 2024. Estilo ‘Betty, a Feia’!

Desde dezembro, tem sido previsto o sucesso da tendência ‘coquette’ que tem enchido não apenas os guarda-roupas, mas também as próprias árvores de Natal, com laços e decorações fofas. Tanto é assim que famosas como Yuya a incorporaram neste Natal.

Motivo de memes e mudanças no estilo de muitas mulheres, os primeiros dias de 2024 têm sido inundados pela famosa tendência que está se tornando uma das mais fortes e, embora ainda haja meses pela frente, ela certamente será lembrada como um ícone deste ano.

Mas as tendências ‘aesthetic’ parecem não ser apenas derrubadas pelo famoso ‘coquete’, pois existem outros estilos que também têm o sucesso garantido e segundo especialistas em moda, os elementos das décadas de 60 e 70 também serão dos mais usados este ano.

Há algum tempo falamos sobre a ‘moda do vovô’ ou o grandpa style, que propõe uma estética de luxo silencioso, combinada com peças clássicas para criar alguns dos looks mais reconfortantes e elegantes, dignos de ser um ícone do street style, mas há uma nova tendência que se mistura com esse estilo e se você é amante do vintage e do conforto, tenho certeza de que você vai adorar.

O que é a moda ‘bibliotecária’ ou ‘librarian core’?

Este ano, a sensualidade pretende se misturar com a ternura e não apenas isso, promove um estilo onde a extravagância passa para segundo plano para que as mulheres explorem um look reconfortante, onde seu conforto não seja comprometido.

A moda bibliotecária sugere talvez um dos looks mais simples no estilo de Mia Thermpolis ou Gisele Bündchen em ‘O Diabo Veste Prada’, entre seus elementos, as peças que predominam há uma que se destaca e são as saias plissadas, suéteres e até óculos que proporcionam esse estilo intelectual.

E embora possa ser confundido com o estilo ‘avô', a verdade é que não necessariamente fala de um visual chato, mas sim com um toque revelador, que fará com que o conforto se una à sensualidade, tornando-o elegante e até vanguardista, como os especialistas em moda da Vogue explicaram sobre essa nova tendência.

Esta certamente é uma tendência a favor daqueles que sempre se sentiram marginalizados socialmente, é a alternativa de estilo que mostra um visual alternativo que por muito tempo foi considerado como 'feio'.

Como usar a moda bibliotecária ou ‘librarian core’?

Este look, que já foi usado pela modelo Bella Hadid, propõe o uso de cardigãs, coletes de tricô com camisas brancas, saias lápis, xadrez ou escocesas, mocassins, meias até o joelho, tiaras e, é claro, os óculos não podem faltar.

Não julgue esse estilo, pois também é possível adicionar um toque sensual e formal, fazendo você parecer uma verdadeira mulher de negócios, um look digno de uma 'girlboss' que com certeza se tornará um dos seus favoritos, não apenas para ir ao escritório, mas também para saídas casuais.