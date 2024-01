Ideias de maquiagem no estilo ‘coquete’, a nova tendência que está fazendo sucesso nas redes sociais

Se você tem ouvido ou lido muito a palavra ‘coquete’ nas redes sociais, é porque se trata da nova moda em roupas, penteados e ideias de maquiagem.

Basicamente, consiste em resgatar o nosso lado mais feminino, combinando-o com o romântico, o vintage e o clássico, mas com um toque de modernidade. É por isso que as pérolas, os laços, o rosa em abundância, assim como as estampas de flores, babados e rendas voltaram.

Ideias de maquiagem no estilo 'coquette'

Rosa e mais rosa

Precisamente mencionávamos que a cor da temporada é o rosa, que fica lindo combinado nos olhos e lábios. Você até pode dar destaque a ele com um blush poderoso nas bochechas, além de um pouco de iluminador, o que fará você parecer mais jovem imediatamente.

Opte por sombras com acabamento acetinado e batons tipo gloss com cor, pois essa tendência fica melhor com efeitos suculentos e joviais.

Bronze de sol ruborizada

Esta é a técnica que os americanos usam para chamar a maquiagem com efeito bronzeado pelo sol, que é aplicada principalmente nas maçãs do rosto e no nariz. É muito popular entre celebridades como Hailey Bieber e assume todo o destaque do visual. Por essa razão, os olhos são maquiados com tons neutros de terra e o delineado é bastante discreto.

Delineado protagonista

Mas se nas suas ideias de maquiagem no estilo ‘coquete’ você não quer abrir mão do seu delineado, porque adora e é parte da sua identidade, use-o sobre a pálpebra com uma sombra muito semelhante ao seu tom de pele. Seja cat eye ou foxy eye, que chame a atenção e apenas complemente com um pouco de blush e gloss. Nesse tipo de moda, o que se prioriza é a naturalidade.