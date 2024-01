Feng Shui: a planta que todos devemos ter em casa para atrair muito dinheiro

Se você quer garantir que o dinheiro nunca falte em casa até 2024, então continue lendo, porque existe uma planta da sorte que serve para atrair toda a abundância e prosperidade econômica, de acordo com o Feng Shui.

Feng Shui: a árvore de jade como a planta por excelência para atrair a abundância econômica

A prata da boa sorte por excelência, de acordo com o Feng Shui, é a planta conhecida como árvore de jade, também chamada de Crassula ovata. É uma planta suculenta muito popular para atrair boa sorte financeira. De acordo com a tradição do Feng Shui, o número de galhos da árvore de jade pode ter significados específicos.

Nesse sentido, três hastes da árvore de jade representam a felicidade, a riqueza e a longevidade, enquanto cinco hastes simbolizam os cinco elementos e conseguem atrair energia positiva junto com boa sorte.

A árvore de jade deve ser colocada em áreas específicas da casa para aproveitar todo o seu poder. Colocá-la dentro de casa é muito importante, geralmente, o Feng Shui sugere colocá-la no canto esquerdo da entrada principal, pois acredita-se que isso atrairá energia positiva e abundância.

Árvore de jade: a planta para atrair dinheiro de acordo com o Feng Shui

A árvore de jade é conhecida por ser fácil de cuidar. É uma planta que pode crescer na água ou na terra, e não precisa de exposição direta ao sol. Apenas precisa de um pouco de luz solar pela manhã para crescer plenamente e ser um ímã para o dinheiro.

Além de ser conhecido por atrair prosperidade junto com dinheiro em abundância, a planta de jade também é considerada um símbolo harmonioso. A forma de seus caules retorcidos está associada ao fluxo de energia positiva.