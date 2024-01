Cinco perfumes que as francesas usam e têm muito estilo

Se há algo pelo qual a França é famosa, é pelos seus perfumes. Ao longo dos anos, a comunidade francesa tem se deleitado com os melhores produtos, especialistas e escolas na área da perfumaria e isso tem levado o resto do mundo a seguir o exemplo.

As mulheres francesas são conhecidas por terem um gosto requintado por perfumes luxuosos, românticos e muito elegantes. A seguir, contamos sobre cinco perfumes que as francesas usam com muito estilo:

Delina Parfums de Marly

Com acordes frutados, florais, frescos, almíscar, verdes, aromáticos, talcados, tropicais e amadeirados, esta fragrância se tornou uma das favoritas das mulheres francesas. Foi lançada em 2017 e graças à sua saída de lichia, ruibarbo, bergamota e noz-moscada, é um perfume muito procurado pelas parisienses.

Baccarat Rouge 540 da Maison Francis Kurkdjian

Criado em 2015 por Francis Kurkdjian, este perfume possui notas olfativas de açafrão, jasmim, Amberwood, âmbar cinza, resina de abeto e cedro. É um perfume muito versátil que também tem a seu favor sua longa duração na pele.

Blanche de Byredo

Levemente talcado, com um toque de sabonete no secamento e elegante. Os aldeídos desse tipo, juntamente com o almíscar, proporcionam um cheiro de roupa limpa e perfumada com o amaciante mais luxuoso do mundo e é para os amantes de aromas que cheiram a limpeza neutra e fresca. Aberto, luminoso, vaporoso e fresco. Cheira a tecidos de algodão estendidos no campo, movendo-se com o vento, como em um anúncio da Vernel. A fragrância possui acordes frescos, florais, talcados, almíscarados, amadeirados e saboneteiros.

Água Tripla de Líquen da Escócia da Officine Universelle Buly

Trata-se de um perfume unissex com poucos, mas poderosos acordes: musgosos, verdes, terrosos, frescos e amadeirados. É uma fragrância exclusiva e sofisticada, com notas de samambaia, alecrim e cominho.

Rose 31 de Le Labo

Por último, este também é um produto para homens e mulheres, que pertence à família olfativa Almíscar Floral Amadeirado, lançado em 2006. O nariz por trás dessa fragrância é Daphné Bugey e possui notas olfativas de rosa, vetiver, cedro, almíscar, madeira de gaiac, madeira de oud, incenso de olíbano e ládano.