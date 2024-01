Cabelos: seis penteados que nenhuma mulher deve usar neste ano

Este 2024 vem com tudo em termos de cortes e coloração de cabelo. Estilistas concordam que é o ano do natural e das madeixas saudáveis.

Os especialistas garantem que é preciso deixar as mechas muito pronunciadas para trás e dar lugar a novos efeitos que nos favoreçam melhor e nos façam parecer fabulosas.

Então prepare-se para conhecer as mechas que deixarão de estar na moda em 2024:

Money Piece

O efeito money piece não será tão visto em 2024. Consiste em ter uma tonalidade mais clara perto do rosto e várias luzes no restante do cabelo para um efeito difuso, e embora tenha sido muito solicitado nos anos anteriores, agora vamos esquecer das luzes capilares muito marcadas.

Babylights de um único tom

Este tipo de reflexos continuará sendo muito popular, mas as babylights sem nenhuma combinação de estilos é algo que não veremos mais. Embora sejam clássicas, este ano optaremos por tons mais globais ou combinados com o sempre clássico balayage, considerando as tendências de tintura e cor para 2024.

Loiro emoldurando o rosto

Outra das mechas de cabelo que não será mais tendência em 2024 são as face framing, especificamente em tons loiros muito claros que marcavam um contraste muito dramático. Já no ano passado havia perdido força, mas nesta temporada definitivamente não serão mais usadas, pois estaremos buscando opções mais sutis de adicionar tons claros ao cabelo.

Chunky lights

Quando se trata de luzes chunky e, em geral, todas as mechas grossas, é preciso afastar-se e optar por uma abordagem mais suave e delicada que possa adicionar dimensão em vez de criar um visual chamativo.

Maxilights

As maxilights também serão um estilo que ficou para trás e a combinação de cores que as distinguem de um tom base e um claro será algo que não veremos em 2024. Esse tipo de efeito foi muito na moda nos anos 1990, mas este ano teremos uma pausa.

Balayage muito marcado

Embora o estilo balayage continue tendo seu momento em 2024, esta técnica de coloração abandonará os contrastes extremos onde a mudança de tons das raízes até as pontas era muito marcada e pouco natural.