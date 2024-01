Babá de ricos e famosos revela três experiências chocantes que presenciou e viraliza na web

Uma babá renomada, que trabalhou para várias famílias famosas e ricas , revelou que embora na maioria das vezes tenha sido incrível, houve alguns momentos em que aconteceram algumas “coisas malucas”.

Em uma postagem compartilhada no TikTok (@enchantednanny), ela começou lembrando como já trabalhou para uma família extremamente importante cujos filhos não paravam de morder todos os funcionários.

“Seus filhos simplesmente não paravam de morder todos os adultos – nem uns aos outros”, explica ela.

“Eles mordiam se você chegasse perto e, obviamente, quando você estava cuidando, isso sempre acontecia”.

Em outra situação, ela revelou sobre uma vez em que estava em um evento e foi levantada por um integrante da festa que se recusou a colocá-la novamente no chão.

“Fiquei muito envergonhada e isso me fez sentir um pouco estranha e insegura.”

E por último, ela compartilha o momento “horrível” em que um homem seminu tentou invadir a sala onde ela cuidava de um bebê em um evento.

“Tudo foi resolvido, mas isso me fez realmente mudar a maneira como cuido dos pequenos, se estou cuidando deles tarde da noite em um local, em vez de na casa de alguém”.

“Não importa a riqueza, o status ou a beleza. Essas pessoas têm os mesmos níveis de ansiedade, insegurança e preocupações que todos nós”, disse.

“Tive a honra de fazer parte de tantas famílias incríveis que me acolheram e cuidaram de mim, e eu voltaria a trabalhar como babá de alto nível em um piscar de olhos!”

Não demorou muito para que a postagem se tornasse viral, obtendo impressionantes milhares visualizações e vários comentários de outros profissionais de cuidados infantis que compartilharam suas experiências semelhantes.

“Nossa, eu trabalhei para uma família e os filhos mordiam também. O mais velho apertou com tanta força e tirou sangue”, comentou uma pessoa.

