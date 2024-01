As previsões do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda, 22 de janeiro.

Leão

O Cinco de Copas

As decepções do passado não permitem que você siga em frente e isso te desanima muito e impacta como será o seu desempenho na vida pessoal e profissional. Você não pode continuar assim, porque esta semana você deve estar 100% para realizar alguns negócios que serão a economia do seu futuro. Então vá em frente, o universo tem coisas melhores para você. Enterre a sua timidez ainda que por um tempo e parta hoje mesmo para conquistar aquela pessoa que você gosta e que só precisa do seu signo para dar o passo. Você não perde nada tentando.

Virgem

O Enforcado Invertido

Sim, há muito trabalho esta semana, mas isso não pode ser desculpa para não resolver o problema que está na raiz da sua vida pessoal. Se você não estiver bem emocionalmente, não poderá atuar em outros aspectos da vida. Então reserve um tempo nos próximos dias e resolva tudo que está paralisando você. Você precisa seguir em frente e para isso deve controlar um pouco o seu mau humor nos momentos críticos de tensão e abandonar a discussão.

Libra

O Ás de Ouros

Uma nova energia gira em torno da sua vida profissional esta semana, o dinheiro flui e com ele você deve estar atento para economizar e planejar o futuro. Existem oportunidades de negócios que você não pode perder, avalie-as e pense que elas têm algo a mais para você e que pode te ajudar em determinado momento. Esta carta também lhe diz que o seu tempo de solidão acabou, que entra na sua vida uma pessoa que vai fazer o seu coração bater e com quem você poderá se consolidar.

Escorpião

Nove de Ouros invertido

Você está tomando decisões que lhe causam preocupação e angústia, então pare de fazer coisas que você acha que irão ajudá-lo a seguir em frente e o que elas fazem é colocá-lo em um buraco escuro. Aproveite esta semana para refletir, mudar aspectos da sua vida que lhe permitam ver claramente o caminho que deve seguir. É hora de enfrentar os problemas com seu parceiro, você não pode mais virar as costas para ele. A perseverança será sua principal arma, se você realmente deseja que o relacionamento dê certo.

