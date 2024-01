As previsões do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta segunda, 22 de janeiro.

Áries

A Rainha de Paus

Você vem carregando alguns problemas que não resolveu, mas esta semana será favorável para você se organizar e realizar tudo o que está atrasado. Tenha cuidado com o dinheiro, administre-o muito bem para poder resolvê-lo. Uma proposta de negócio chega em uma reunião de amigos, não deixe de avaliá-la pois tem boas perspectivas. Esta carta também indica bons presságios no amor, você se consolidará com seu parceiro, vivenciará momentos que o farão sentir que valeu a pena seguir em frente.

Touro

O Dois de Copas

Os negócios, depois de uma fase muito ruim, se estabilizam e avançam, por isso esta carta recomenda que você economize para os momentos difíceis com os lucros que começa a receber. Você tem que resolver algumas divergências no seu ambiente de trabalho, assim poderá avançar na sua estabilidade financeira. Será uma semana repleta de conexões muito profundas com o seu parceiro, onde você poderá resolver divergências e chegar ao máximo ponto de encontro.

Gêmeos

O Quatro de Espadas

Nos próximos dias você vai precisar de uma dose extra de serenidade, tolerância e paciência porque há muito para resolver e o que não pode ser resolvido vai gerar estresse porque você quer agora. Aceite a ajuda de outras pessoas porque embora a princípio possa parecer que não vai precisar, no final você vai precisar. O mundo não acaba pedindo algo que seja totalmente viável e que possa acontecer com qualquer um. Você também tem o direito de aproveitar os momentos, de compartilhar a dois, de estar com sua família. Nem tudo é trabalho.

Câncer

Morte Invertida

Você tem resistência às mudanças que serão implementadas a partir deste momento no ambiente de trabalho e não há outra opção a não ser aceitar ou tomar uma decisão que não seja adequada neste momento. Você precisa de uma mudança radical na sua vida profissional, mas deve esperar a oportunidade, não pode sair e ficar no limbo. Esta carta também lhe diz para parar de brigar por ciúme, isso não leva a lugar nenhum e você deve buscar pontos em comum que o farão retornar ao amor que os une.

