As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda, 22 de janeiro

As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda, 22de janeiro.

Sagitário

O Rei Dourado

É uma carta muito positiva e diz que esta semana para você será de muito sucesso e um bom presságio nos negócios. Existe estabilidade e isso gera tranquilidade na sua vida pessoal. Porém, você deve consertar as coisas que não estão funcionando no trabalho antes de assumir um projeto que pode trazer altos e baixos e que os lucros serão de longo prazo. É hora de fazer acordos importantes com seu parceiro para uma convivência saudável e seguir em frente com humildade, mas com muito amor que os fará se consolidar ainda mais.

Capricórnio

Os amantes

Tudo o que você decidir fazer a partir de agora em nível profissional terá muito sucesso e ajudará suas finanças a melhorar e você poderá saldar algumas dívidas pendentes. Esta carta indica que você está tão próximo do seu parceiro que chegou a hora do compromisso, então não espere mais para consolidar o amor que tanto os une. Embora você seja melhor quando se sente amado e aceito, há momentos em que você passa por crises emocionais e deve buscar elementos que elevem sua autoestima. Cuidado com pensamentos negativos.

Aquário

O Oito de Paus

O caminho que você decidiu trilhar a nível profissional foi o de maior sucesso, por isso você começa esta semana a colher os frutos do seu esforço. Você está pensando nos estudos e deve concluir essa etapa logo para que o aprimoramento profissional chegue até você. É hora de tomar decisões. Você tem um caminho claro para se dar a oportunidade do amor, porque o passado que tanto te assombrava, deixou sua vida para sempre. É hora de renovação para você e você deve aproveitar isso.

Peixes

O louco

Ao contrário do que possa pensar, esta carta é um bom presságio, significa que a mudança que decidiu profissionalmente vem com muito boas perspectivas e que se inicia uma nova etapa de recuperação económica. Por enquanto, você só pensa na sua estabilidade e sente que não está pronto para um novo relacionamento. Se sim, não se preocupe, chegará o momento certo para isso. Aceite esta fase de solidão como algo positivo e como o tempo que você precisa para curar as feridas do coração.

