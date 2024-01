Estes são os 15 nomes femininos que trazem sorte e sucesso, de acordo com a numerologia

Seguindo as regras do Feng Shui podemos buscar nomes que se equilibrem com a nossa época de nascimento. Portanto, para escolher aquele que se adapta a uma pessoa, deve-se fazer uma análise cuidadosa da época em que ela veio ao mundo e dos elementos naturais básicos que coincidem com o calendário astrológico.

Por outro lado, a numerologia atribui a cada número um valor transcendental, que o une ao mesmo significado do universo. Tudo tem um número e cada número tem seu significado. Portanto, nomes também são números, como detalhado pelo site Clara España. Confira:

Número 2. Para o Feng Shui, as coisas que vêm aos pares são sempre um sinal de abundância e fortuna. Para a numerologia, esta figura representa harmonia e equilíbrio. Portanto, será o nosso primeiro número da sorte.

Número 8. Em numerologia, é conhecido como o número da abundância. E no Feng Shui, todos os amuletos da sorte são agrupados em oito: 8 moedas de ouro, 8 árvores da fortuna, 8 sinos, 8 selos da fortuna, etc. Como ao derrubá-lo obtemos o símbolo do infinito, acredita-se que seja um sinal de longa prosperidade.

Número 9. Relacionado ao fim dos ciclos e ao crescimento da numerologia, no mundo do Feng Shui é um símbolo de boa sorte. Tê-lo por perto nos garante que teremos tudo o que precisamos para ser felizes e levar uma vida longa e equilibrada.

Agora que você sabe quais números da sorte devemos procurar, é hora de começar a trabalhar. Aqui estão 15 nomes que trazem boa sorte de acordo com a numerologia e o Feng Shui.

Diana (2)

Aurora (2)

Noemi (2)

Marinha (2)

Luísa (8)

Marta (8)

Júlia (8)

Karla (8)

Alice (8)

Aroá (8)

Carmem (9)

Laura (9)

Núria (9)

Beatriz (9)

Tâmara (9)

Com informações do site Clara España