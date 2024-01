Especialista explica os 9 tipos de fome e destaca que a alimentação vários significados, inclusive emocional

Dra. Paula Pires, especialista em Endocrinologia e Metabologia pela SBEM, mergulha nas nuances das fome, destacando a complexidade da relação entre alimentação e emoções.

Aquele som crocante, ou seja, o ruído seco que se ouve ao trincar e moer os alimentos com os dentes é, sem dúvida, um dos atrativos de quem come não por necessidade fisiológica, mas emocional.

Veja a seguir os 9 tipos de fome e às explicações da médica formada pela USP:

1. Fome dos olhos

Nós somos muito estimulados pela visão; uma refeição apresentada com beleza será muito mais atraente que uma refeição ofertada sem capricho, mesmo que os ingredientes sejam os mesmos. Se, durante a refeição, estamos em outra atividade, assistindo TV, no computador ou celular, deixamos de apreciar o alimento, não “enchemos os olhos” e a satisfação desta fome ficará incompleta.

2. Fome do olfato (do nariz)

Sentir o aroma dos alimentos é essencial para o nosso gosto. Na maioria das vezes, pensamos que é o gosto que nos atrai, quando, na verdade, é o “cheiro” da comida. Lembre-se das vezes em que teve uma gripe, por exemplo: o que aconteceu com o sabor dos alimentos? A indústria alimentícia utiliza muito deste conhecimento e, ao colocar diferentes aromatizantes, você às vezes come alguns alimentos apenas pelo aroma que realmente nos encanta, mas que não corresponde muitas vezes ao sabor que você encontra ao comê-los. Para satisfazer a sua fome do olfato, experimente sentir o aroma dos alimentos antes de começar a comer.

3. Fome da boca

O que classificamos como comida saborosa, atraente, é, muitas vezes, resultado de um condicionamento social, às vezes, influenciado por nossa criação. O que é considerado uma iguaria em um país pode ser abominada em outro. Azedo, doce, salgado, picante, temperos, texturas em nossa boca, que sensações nos trazem? O líquido, o sólido? Sentimos a necessidade de mastigar (“boca nervosa”)? Tudo isso reflete uma necessidade relacionada ao que determinado alimento representa ao ser consumido, mastigado. Estar mais consciente, cultivando a curiosidade e abertura em torno de diferentes sabores e texturas em nossas bocas, pode ajudar a satisfazer nossa fome da boca.

4. Fome do tato

Muitas vezes, nossa necessidade está em sentir, com nossas mãos, o alimento, sua temperatura e textura e isso pode influenciar o quanto ficamos satisfeitos e a quantidade que conseguimos consumir. Por exemplo: qual a diferença entre comer pizza com garfo e faca ou segurando com as mãos? Ou mesmo um frango à passarinho? Você já se deu conta disto? Cada um terá uma resposta diferente sobre essa experiência de usar as mãos para colocar o alimento diretamente na boca, sem talheres.

5. Fome do ouvido

Ao mordermos e mastigarmos um alimento crocante, ouve-se o barulho da mastigação. Aí pode estar o segredo que explica por que somos capazes de devorar um pacote de salgadinhos motivados por sua crocância.

Já reparou que, normalmente, esses alimentos que fazem “barulho” logo murcham ao entrar em contato com a saliva? Por isso, se você está desatento, no piloto automático, misturado aos seus barulhos internos, você pode não se dar conta do porquê está comendo, consumindo muitas gramas desse alimento.

6. Fome de estômago

Um ruído na barriga é uma das principais formas para reconhecermos a fome. No entanto, isto pode ainda não significar, necessariamente, que nosso corpo precisa de comida.

Isso porque podemos confundir essa sensação com outros sentimentos que afetam nosso estômago, tais como ansiedade ou nervosismo (o tal “frio na barriga”). Se não estamos atentos, podemos nos alimentar de forma ansiosa, buscando mais açúcar, sal e gordura e podendo desencadear uma espiral negativa de comer emocional.

7. Fome celular ou do corpo

Quando nossas células precisam de nutrientes, podemos ficar irritados, cansados ou apresentar alguns sintomas, como, por exemplo, dor de cabeça. A fome celular é uma das mais difíceis de serem percebidas. Precisamos estar mais conectados com o nosso corpo para obtermos essa percepção sutil.

8. Fome da mente

Em nosso mundo moderno, ansiogênico, nos tornamos facilmente comedores ansiosos. Estamos constantemente sendo bombardeados por diferentes alegações nutricionais; o alimento é bom ou é ruim, é certo ou errado comer determinado alimento, eu acho que… E ao priorizar o pensar sobre o alimento e o corpo, deixamos de sentir. Nossa mente “mente”. É muito difícil satisfazê-la; ela é inconstante e sempre encontrará algo novo para focar. Mindfulness pode ajudar a tranquilizar a mente e permitir uma maior consciência sobre como nosso corpo nos avisa sobre o que necessitamos.

9. Fome do coração

Não é possível falar de alimentação sem emoção. A vontade de comer certos alimentos e preparações pode estar relacionada à nossa infância, ou porque já acostumamos nossa mente a buscar determinados alimentos para nos sentir melhores (sistema de recompensa do nosso cérebro), a chamada comfort food (comida reconfortante). Comer de forma emocional pode traduzir, muitas vezes, o desejo de ser acolhido, de ser reconhecido, de receber um abraço.

Fonte: Dra. Paula Pires