Adeus balayage! As mechas que estão assumindo o seu reinado entre as famosas e têm um poderoso efeito antienvelhecimento

Em 2023, uma das técnicas de mechas mais solicitadas nos salões de beleza foi o balayage, porque tinha aquele elemento que todas as mulheres desejam, iluminar o rosto.

Mas as tendências mudam da noite para o dia e em 2024, o balayage parece ser uma técnica do passado, assim afirmam os estilistas de celebridades.

A revista Glamour conversou com Min Kim, famoso colorista e embaixador global da L’Oréal Professionnel, e com Priscilla Vall, cabeleireira de celebridades, sobre as novas tendências e o desaparecimento do balayage.

O luxo silencioso

De acordo com Kim, o balayage continua “como técnica feita à mão e pintada ao ar livre para obter um loiro com baixa manutenção” e ela considera que o que está desaparecendo são “as variações fechadas como as mechas, que podem resultar em um loiro com maior contraste e tendem a exigir uma manutenção mais alta”.

Destaca-se que o declínio das mechas e do balayage é provavelmente a resposta do mundo da beleza à tendência do luxo silencioso.

“Tonos ricos como o loiro claro e o castanho têm sido vistos em celebridades como Jennifer Lawrence e Hailey Bieber”.

“As cores e mechas de alto contraste e alto manutenção tendem a parecer baratas e mal feitas, por isso estamos vendo essa mudança para tons mais suaves, brilhantes e profundos, que é a resposta do luxo discreto para um cabelo pouco saudável, excessivamente processado e obviamente iluminado demais”.

Além disso, os clientes buscam maneiras de manter seu cabelo saudável e forte: "O processo de balayage pode começar a danificar o cabelo ao longo do tempo, e todos nós procuramos melhorar nosso cabelo porque queremos que ele esteja saudável".

O natural é mais saudável

Priscilla Valles afirma que cada vez mais mulheres estão adotando tons naturais para ter um cabelo mais saudável. Ela destaca que no mundo das celebridades, "há menos mechas, luzes baixas e balayage intensa, as famosas estão preferindo um visual mais natural".

“Se vemos mechas, são mais as baby-baby-fine, já que todo mundo prefere tons mais quentes e escuros”.

Mas se cada vez são menos as que optam pelo balayage, o que elas fazem para clarear o cabelo? Valles diz que as clientes continuam fazendo mechas, mas todas em tom sobre tom.

“Não se trata de um contraste dramático ou drástico; são apenas dois tons mais claros para dar um pouco de dimensão ao seu cabelo, ou para se afastar desse visual sem graça”.

De acordo com a recomendação da estilista, "o melhor é fazer mechas baby-fine, que emoldurem o rosto, com tons de mel em contraste com o loiro platinado (…) É muito mais saudável para o seu cabelo não descolorir em um nível tão alto".

Proteger a cor

Outra opção é usar shampoo e condicionador que proporcionem e protejam a cor, que podem aprofundar seus tons naturais e ajudar a evitar que a cor desbote. "Se você for loira, use shampoo roxo para dar brilho. Se você for morena, consiga um que aprofunde seu tom natural", destaca Valles.

Kim concorda e acrescenta que os shampoos e condicionadores que fornecem cor são uma das formas mais fáceis de manter a coloração em casa. No entanto, ele aponta que o matiz pode ser complicado: “Os resultados podem ser imprevisíveis e é provável que sejam quentes. Isso significa que se você tem uma base mais escura, verá mais laranja ou vermelho, e as bases mais claras ficarão mais douradas”.