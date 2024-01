As previsões do tarot para todos os signos do zodíaco neste sábado, 20 de janeiro.

Áries

Momento de grande pressão económica e que tem impacto na sua saúde mental e física. Deixe de lado a preocupação e reflita sobre qual o melhor caminho que você deve seguir para solucionar os problemas e seguir em frente. A partir do esforço e dedicação que você coloca no que faz você alcançará resultados. Aquela pessoa especial que entrou em sua vida sugere que vocês tentem morar juntos para planejar um futuro juntos.

Touro

O momento será de muita reflexão e aprendizado porque você deve buscar dentro de si o que deseja fazer para o seu futuro. Você não pode permitir que outros intervenham nas decisões que só você deve tomar. Confie em si mesmo e na sua intuição de que você será capaz de alcançar tudo o que planejou. Tantas decepções amorosas fizeram de você uma pessoa de coração mais duro. Não deixe que isso prejudique a oportunidade com esse ser especial que entrou em sua vida.

Gêmeos

O momento será de muito trabalho que lhe permitirá terminar muitas coisas que estava atrasada e você se organizará para que o que aconteceu não aconteça novamente com você. Você aprendeu com a experiência e isso faz de você uma pessoa melhor, não só para ajudar a si mesmo, mas também aos seus entes queridos. Você só precisa dar um passo para voltar aos trilhos. O tarot conta que depois de ficar um tempo sozinho, você aprendeu a se cuidar e a colocar suas necessidades como prioridade.

Câncer

Os próximos dias serão de organização do trabalho porque você está em um ponto sem volta para entregar os resultados do negócio que foram colocados em suas mãos para seguir em frente. Tudo correu bem, mas é necessário fazer mais esforços para concluí-lo com sucesso. Prepare-se porque você vai conhecer alguém que vai mudar a sua vida, mexer com sentimentos e ser um turbilhão de paixões que vão se desencadear e que vão te deixar muito feliz.

Leão

O momento será de muito trabalho pela frente, mas isso lhe deixará com muito boas recompensas financeiras. Não desmaie por causa das energias negativas que estarão ao seu redor, você é forte e se ouvir a sua intuição tudo correrá muito bem. Depende de você que sua vida profissional melhore e que suas finanças aumentem. Você está em uma fase da sua vida onde só pensa em se divertir e aproveitar, isso é muito bom.

Virgem

Seu futuro tomará outro rumo que fará com que você se sinta não apenas satisfeito, mas completamente realizado. Você só precisa ter cuidado com seus medos. Supere-os e verá que avançará como nunca esperava. Você gosta de um relacionamento estável, que enriquece sua vida e faz você se sentir realizado, mas o ciúme e as inseguranças às vezes pregam peças em você.

Libra

A primeira coisa que você deve fazer para estar em harmonia é organizar a sua casa, que é o seu templo, onde você abre a porta e deixa todos os problemas do lado de fora e se sente em uma paz saudável. Dessa forma você garantirá que as energias fluam e os projetos sejam direcionados. O importante é que você assuma que terá que fazer mudanças para que tudo corra bem. O tarot também informa que você conhecerá uma pessoa que o ajudará a se concentrar e com ela renascerá o romance que o fará viver novas experiências.

Escorpião

Dê tudo de si porque não se trata de você. É sobre o que você faz pelos outros e como isso o faz se sentir feliz. Você é a pessoa certa para garantir que o ambiente de trabalho recupere a paz e a dedicação ao que é realmente importante, resolver e sair da estagnação. Sua boa ação será recompensada pelo universo. Não desconte a pressão que você exerce sobre o seu parceiro neste momento, não vale a pena arriscar o relacionamento por situações que são temporárias.

Sagitário

O tarot lhe diz que seu lado materno está à flor da pele e que você será o centro das atenções de todos ao seu redor. Mas também alerta que você deve ser cauteloso com as decisões que tomará para o futuro. A rotina e os costumes devem ser invertidos para que tudo o que você planeja flua da melhor forma. Você é muito focado no amor próprio e isso é importante para que quando alguém entrar na sua vida você esteja preparado para abrir o seu coração.

Capricórnio

Você está esperando por uma resposta que lhe permitirá resolver alguns conflitos. É preciso cultivar alianças, ser mais sociável, confraternizar, mas nada disso significa depender dos outros para progredir. Se você permanecer positivo, tudo ficará bem, mas você deve ter paciência para esperar. O tarot lhe diz que em breve você conhecerá alguém que mudará sua vida, fará você se sentir especial e será capaz de tirar do seu coração aquele passado que tanto te machucou.

Aquário

Não deixe que os obstáculos o ceguem e impeçam que você tenha paciência e tolerância suficientes para seguir em frente. Você vai conseguir, mas faça a sua parte para que as coisas fluam melhor. Você tem amor diante de você e fica cego. Não o deixe esperando porque você pode perdê-lo. Lembre-se que o trem passa e se você não embarcar ele te abandona.

Peixes

Os caminhos se abrem e você deixa o passado para trás para viver o presente e o agora. A partir do momento em que você sentir que seu coração está se curando, a prosperidade e o sucesso estarão ao seu lado. Saia dessa depressão e aproveite o que o universo lhe dá. É hora de procurar aquele amor que você abandonou porque não se sentia preparado para assumir o relacionamento.

Com informações do site Nueva Mujer