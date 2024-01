10 razões para as mulheres apostarem na musculação em 2024

Durante a temporada mais quente do ano, muitas mulheres embarcam no famoso “projeto verão”, buscando formas de se manterem em forma e saudáveis. Além dos tradicionais exercícios ao ar livre, a musculação tem se destacado como uma opção popular, deixando para trás estigmas de ser uma prática exclusivamente masculina. A professora Michelly Marques, do Tonus Gym, compartilha que a musculação vai muito além da estética, oferecendo uma variedade de benefícios para a saúde feminina.

1 - Melhora do condicionamento cardiorrespiratório

A prática regular de musculação não só fortalece os músculos, mas também melhora significativamente o condicionamento cardiorrespiratório. Especialmente após o uso prolongado de máscaras protetoras durante a pandemia da Covid-19, a atividade se torna essencial para a recuperação da capacidade respiratória e física.

2 - Ganho de massa muscular

Com o passar do tempo, o metabolismo diminui, resultando na diminuição da massa muscular, especialmente em pessoas sedentárias. A musculação, combinada com uma boa alimentação, treino resistido e descanso adequado, torna-se uma aliada valiosa para aumentar o número e o volume de fibras musculares no corpo feminino.

3 - Prevenção e tratamento de osteoporose

A osteoporose, mais prevalente entre as mulheres, caracteriza-se pela perda progressiva de massa óssea. A musculação desempenha um papel crucial, fortalecendo os músculos e protegendo os ossos de possíveis fraturas.

4 - Atenuação dos efeitos da menopausa

A prática regular de musculação pode ajudar a atenuar os sintomas desconfortáveis da menopausa, estimulando a produção de testosterona. Isso proporciona uma melhoria na qualidade de vida, permitindo que as mulheres enfrentem esse período de forma mais suave.

5 - Auxílio na postura e atividades diárias

A musculação fortalece os músculos que protegem as articulações, auxiliando na prevenção de lesões durante atividades cotidianas, como agachar, subir escadas e carregar pesos.

6 - Fortalecimento dos músculos de lombar e assoalho pélvico

Além de benefícios diários, a musculação é essencial para fortalecer os músculos de lombar e assoalho pélvico, especialmente durante a gravidez, reduzindo o risco de diástase.

7 - Prevenção contra incontinência urinária

Praticada corretamente, a musculação auxilia na prevenção da incontinência urinária, fortalecendo o assoalho pélvico e proporcionando maior controle muscular.

8 - Melhora da circulação sanguínea

A prática regular de exercícios, incluindo a musculação, melhora a circulação sanguínea, prevenindo inflamações e varizes. Mesmo para quem já possui esse problema, a atividade traz benefícios significativos.

9 - Prevenção contra trombose, problemas cardíacos e respiratórios

A musculação não apenas previne a trombose venosa profunda, mas também contribui para evitar problemas cardíacos, respiratórios e acidentes vasculares cerebrais (AVCs), fortalecendo o músculo cardíaco e melhorando a circulação sanguínea.

10 - Melhora na autoestima

Além dos benefícios físicos, a musculação reduz a flacidez, promove o emagrecimento e, consequentemente, eleva a autoestima das mulheres. A atividade física não apenas impacta positivamente na saúde física, mas também na saúde mental, auxiliando no enfrentamento de problemas como a depressão.

Michelly destaca que, especialmente durante o verão, a hidratação adequada e uma alimentação leve são fundamentais. Apesar dos desafios iniciais, ela incentiva as mulheres a não desistirem, pois a incorporação da musculação na rotina diária resultará em uma vida mais saudável, feliz e longa.

