TikTok responde: qual a qualidade ‘primordial’ para que um homem ‘escolha’ você como namorada

O detalhe que um homem machista vê no momento de 'escolher' uma namorada Imagem referencial (Westend61/Getty Images/Westend61)

Existem centenas de artigos, publicados na internet, onde é indicado o que um homem repara em uma mulher, ainda mais se ele está pensando em pedir que ela seja sua namorada. Os fatores vão desde o físico até aspectos pessoais em seu comportamento e pensamento.

O cabelo, a postura, amizades, boca, dança, sorriso e sapatos são elementos que um homem avalia ao se interessar por uma mulher. No entanto, uma das maiores plataformas (TikTok) deu voz aos seus usuários para indicarem três fatores determinantes.

Na caixa de comentários da usuária Zaira Nahir, o ‘body count’ foi destacado como a principal característica a ser considerada ao ‘escolher’ uma mulher como namorada. O que é esse detalhe?

Um elemento machista

Este termo vem do mundo bélico e no passado se referia aos inimigos abatidos em combate, mas nas últimas décadas adquiriu uma conotação sexual devido aos papéis de gênero.

O mesmo tem se popularizado nos últimos anos e entre os mais jovens na plataforma mencionada anteriormente. Agora, aponta-se o número de parceiros sexuais que uma pessoa teve.

O mesmo termo é frequentemente usado para restringir a liberdade sexual das mulheres, especialmente quando um tiktoker enfatizou esse detalhe. "A sociedade ensinou às mulheres que é muito legal ter parceiros sexuais, mas os homens, uma das coisas que mais olhamos é o 'body count', ou seja, o número de parceiros sexuais que uma garota teve".

Surpreende o número de pessoas que priorizam esse detalhe ao selecionar uma mulher com um passado onde haja menos parceiros sexuais. Agora, visto do ponto de vista psicológico, uma pessoa que se preocupe com esse detalhe representa um chamado de atenção.

Por isso, tem sido recomendado que essa objetificação aponta para uma pessoa manipuladora, machista e egocêntrica. Por isso, especialistas têm enfatizado que os elementos que devem prevalecer são suas ambições, compromissos, interesses e valores.