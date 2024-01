Ronco como sinal de alerta: conheça os riscos para a saúde e os tratamentos disponíveis

O ronco não é apenas um problema para os parceiros de cama; é um sinal de alerta para questões de saúde subjacentes. O renomado especialista em sono, Colin Sullivan, compartilhou insights sobre os perigos do ronco em uma entrevista ao site australiano Salon. Sullivan, co-inventor da máquina CPAP, destaca a importância de não ignorar o ronco, mesmo em estágios sutis.

A relação entre ronco e apneia

A apneia, estágio mais grave do ronco, ocorre quando a respiração é interrompida por mais de 10 segundos, e frequentemente se manifesta cerca de uma década após o início dos roncos. Sullivan adverte que praticamente todos os roncadores, em maior ou menor grau, podem desenvolver apneia. Além disso, indivíduos com apneia enfrentam maior risco de hipertensão, doenças cardíacas, diabetes, Alzheimer, acidentes vasculares cerebrais e problemas de saúde mental.

Compreendendo o fenômeno do ronco

O ronco surge quando as vias respiratórias são obstruídas durante o sono. Em um estágio profundo do sono, os músculos do céu da boca, língua e garganta relaxam. Para os roncadores, esses músculos relaxam excessivamente, prejudicando a respiração correta e levando à obstrução das vias. O otorrinolaringologista André Freire Kobayashi destaca que fatores como a estrutura corporal ou a posição de dormir podem contribuir para a obstrução, enfatizando a importância de investigar as possíveis causas.

Abordagens de tratamento

Quando a obstrução das vias respiratórias é a causa do ronco, intervenções cirúrgicas corretivas podem ser eficazes. Entretanto, em muitos casos, a adoção de hábitos saudáveis, especialmente relacionados ao peso e à gordura abdominal, pode melhorar significativamente a apneia. Para casos moderados ou acentuados, máquinas CPAP, que facilitam a respiração nasal, são uma opção de tratamento.

Dicas para uma boa noite de sono

Crie uma Rotina: Estabeleça horários regulares para dormir e acordar, mesmo nos feriados e fins de semana.

Estabeleça horários regulares para dormir e acordar, mesmo nos feriados e fins de semana. Durma Mais Cedo: Aproveite o período próximo ao fim das férias para gradualmente antecipar o horário de dormir.

Aproveite o período próximo ao fim das férias para gradualmente antecipar o horário de dormir. Levante-se se Não Conseguir Dormir: Saia da cama se a insônia persistir, realizando atividades relaxantes antes de retornar.

Saia da cama se a insônia persistir, realizando atividades relaxantes antes de retornar. Cama é para Dormir: Evite usar a cama para atividades não relacionadas ao sono, como estudar ou assistir TV.

Evite usar a cama para atividades não relacionadas ao sono, como estudar ou assistir TV. Mantenha o Quarto Escuro: Elimine luminosidade externa para facilitar o sono.

Elimine luminosidade externa para facilitar o sono. Evite Cochilos Prolongados: Limite cochilos diurnos a menos de uma hora antes das 15h.

Limite cochilos diurnos a menos de uma hora antes das 15h. Evite Estimulantes Noturnos: Evite alimentos e bebidas estimulantes entre quatro e seis horas antes de dormir.

Evite alimentos e bebidas estimulantes entre quatro e seis horas antes de dormir. Diminua o Ritmo Antes de Dormir: Reserve 15 a 30 minutos para relaxar antes de deitar, desconectando-se de estímulos externos.

Reserve 15 a 30 minutos para relaxar antes de deitar, desconectando-se de estímulos externos. Evite Exercícios Intensos à Noite: Não pratique exercícios de alta intensidade nas três horas anteriores ao horário de dormir.

Não pratique exercícios de alta intensidade nas três horas anteriores ao horário de dormir. Abstenha-se de Álcool e Cigarro: Essas substâncias podem afetar negativamente o padrão de sono.

