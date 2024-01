Relacionamento: você acha que seu parceiro finge te amar? Aqui estão 5 sinais que o denunciam

Os comportamentos de um homem revelam muito sobre o que há em seu coração. Por isso, se houver alguma dúvida sobre seus sentimentos, basta observar atentamente como ele se comporta.

No caso de sentir que o interesse não é genuíno e que ele está apenas fingindo que te quer, existem alguns sinais que são enviados involuntariamente com a forma como ele age e o denuncia sem que ele perceba.

Como saber se um homem está fingindo que ama uma mulher?

Se você quiser saber quais são esses indícios, a seguir, compilamos cinco dos principais sinais de que um homem não te ama como ele afirma fazer, de acordo com a revista ‘Glamour’.

Ele segura sua mão de forma fraca

Uma das indicações de que um homem está fingindo amor é revelada ao segurar as mãos. Em um casal, quando ambos seguram as mãos com pouca força, significa que há segurança entre eles.

No entanto, se você segurar a mão com força e o outro não, significa que o segundo não tem o mesmo interesse. Portanto, se você segurar a mão do seu parceiro com força, mas ele não, ele está fingindo seu carinho.

Quer mudar alguns aspectos seus

Um grande indício de que um homem não tem interesse genuíno em uma mulher é que ele tenta mudar coisas nela. Ninguém que te ame de verdade pressionará você a adotar mudanças que você não deseja.

Infelizmente, muitos rapazes entram em um relacionamento com a ideia de que poderão transformar sua companheira, mas isso apenas prova que eles nunca estiveram genuinamente interessados.

Não leva em consideração a sua opinião

Se quando você conversa com seu parceiro, ele sempre fala e você apenas escuta, é porque não lhe importa nem um pouco saber o que você pensa ou sente sobre o assunto da conversa que estão tendo.

Pode ser parte da sua personalidade e que você não seja a única com quem ele se comporta assim. No entanto, se você expressar que não gosta disso e ele continuar fazendo, é porque ele não tem interesse em te respeitar.

Ele só é carinhoso em público

Outro grande sinal de que um homem está fingindo te amar é que ele só demonstra afeto por você em público. Muitas pessoas iniciam um romance apenas para cumprir um requisito social.

O seu interesse é fazer com que os seus entes queridos vejam que tem um relacionamento feliz. Por isso, quando vão a encontros, eles se apaixonam loucamente pelo seu parceiro, mas quando voltam para o ambiente privado, tudo desaparece.

Nunca tem tempo para você

Passar tempo de qualidade juntos é crucial para manter um romance saudável. Portanto, se o seu parceiro nunca tem tempo nem espaço para você entre suas obrigações, é um sinal de que ele finge te amar.

Claro, você deve ter em mente que isso é uma questão de constância; ou seja, você só deve se preocupar se os indicadores que apresentamos neste artigo se repetirem muitas vezes.