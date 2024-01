O que são casais dármicos e por que você deveria desejar ser um deles

Se não consegue explicar a conexão que tem com a sua pessoa especial, talvez seja porque fazem parte dos casais dármicos, o melhor tipo de relacionamento ao qual poderia desejar.

Para isso, é necessário entender a teoria cósmica que afirma que existem relacionamentos cármicos, ou seja, aqueles que são muito passionais, difíceis de lidar e que vêm até nós para nos deixar com um valioso aprendizado, pois não perduram ao longo do tempo.

Nem todo amor tem química (Freepik)

Também os espíritos afins, ou seja, pessoas com as quais nos sentimos confortáveis e há química, mas, por mais que gostaríamos, não encontraremos nelas o verdadeiro amor, ao contrário das almas gêmeas, que são ‘conexões que melhoram nossa autoestima, que nos dão calma e conforto’, mas terão obstáculos, de acordo com El Español.

Então, o que são casais dármicos?

Bem, os casais dármicos são aqueles muito semelhantes às conexões que as almas gêmeas sentem, porque trazem serenidade, felicidade e um grau máximo de cumplicidade para nossas vidas.

O que as diferencia do resto é que ambos passaram por experiências semelhantes e estão no momento perfeito para estar em um relacionamento. Não haverá tanto drama ou sofrimento como ocorre nos vínculos anteriormente expostos.

Casais dármicos são aqueles muito semelhantes às conexões que as almas gêmeas sentem (Pexels)

“Os casais dármicos baseiam o seu crescimento na paz, estabilidade e diálogo. Quase não há conflitos entre os seus membros e, quando os há, são capazes de resolvê-los facilmente, porque a comunicação é fundamental e surge de forma natural”, afirma a mesma fonte.

Isso significa que os casais dármicos são amores para toda a vida, na chave desse parceiro definitivo que pode demorar a chegar, já que às vezes é necessário passar por relacionamentos cármicos ou conhecer alguns espíritos afins para obter lições, curar feridas, nos conhecermos e depois somos recompensados com esses amores que nos fazem sentir especiais e únicos.