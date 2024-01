Numerologia: Como descubrir se você teve encontros com seu parceiro em vidas passadas

Dizem que existem conexões profundas que se explicam porque coincidemos com elas em outras vidas, algo que pode ser determinado através da numerologia.

Segundo o site Panorama, a numerologia possui diversas regras nesse sentido. Por exemplo, observar o seu número de nascimento e o de alguém especial.

Ou seja, se nasceram no mesmo mês, são considerados irmãos cósmicos. Isso não acontece só com os casais, mas se aplica a todas as pessoas que têm essa coincidência com você.

Da mesma forma, aquelas pessoas do seu círculo próximo com quem você está ou esteve com você há 9, 18, 27, 36, 45, 54, 72 anos. Isto porque os irmãos cósmicos nascem normalmente a cada 9 anos , explica a mesma fonte.

“Lembre-se que também existem pessoas que têm um acordo de alma com você e que estão aqui para te ajudar no seu desenvolvimento espiritual e, embora nem todas as experiências que você viver com elas sejam lindas, elas sempre terão o propósito de fazer de você um pessoa melhor “, detalha o site, então talvez esse relacionamento turbulento esteja lhe ensinando lições.

Nesse caso, o melhor será focar, agradecer as lições e ousar buscar o seu parceiro dármico, aquele que vem atrás desses laços cármicos que nos fazem sofrer para que aprendamos e então chegue alguém que nos dê paz de mente, felicidade e completo bem-estar.

Com informações do site Nueva Mujer