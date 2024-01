Laços e estética ultrafeminina dominam as tendências para 2024

Sapatilhas de bailarina, flores delicadas no pescoço, vestidos rodados, tons de rosa e laços. Essas palavras evocam uma estética hiper feminina que se tornou um abraço caloroso entre amigas. Nos últimos tempos, tendências consideradas fúteis e “delicadas demais” ganharam destaque no mercado e nas redes sociais. Mulheres de todas as idades proclamam com confiança: “Ei, eu sou uma garota, e vou usar um laço colorido no cabelo se eu quiser!”

A ascensão do Girlhood: TikTok, barbie e sensibilidade na cultura

O termo “girlhood”, traduzido como “adolescência ou infância feminina”, acumula milhões de visualizações no TikTok. A hashtag revela vídeos que capturam os sentimentos comuns das garotas, desde a frustração ao borrar a máscara de cílios até a alegria ao ver uma nova foto do artista favorito. Essa tendência não apenas celebra a feminilidade, mas também encoraja as garotas a abraçarem quem são, sem medo de julgamentos.

Nostalgia e aceitação

Foto: Elsa Hosk (Reprodução/Instagram)

Recentemente, um vídeo viralizou, destacando a tendência de mulheres adultas buscarem um estado perpétuo de infância, enquanto meninas pré-adolescentes desejam produtos de cuidado com a pele. Isso evidencia a busca por resgatar a nostalgia feminina, uma pausa na pressa da vida cotidiana para se reconectar com a inocência e a simplicidade da adolescência.

LEIA TAMBÉM: 5 designs de unhas que sairão de moda em 2024; é hora de deixá-los para trás

Nas fashion weeks, designers como Sandy Liang e Simone Rocha incorporam elementos hiper femininos, como laços, rendas e cores adocicadas. Essas coleções não apenas ditam moda, mas também resgatam fragmentos da girlhood de suas criadoras. A moda, assim, torna-se uma expressão da identidade e da celebração da feminilidade.

Adotando a tendência no dia a dia: dos cabelos aos pés

Foto: @florettenacer (Reprodução/Instagram)

A incorporação de laços no cotidiano pode começar pelos cabelos, trazendo charme extra à produção. Além disso, peças de vestuário com laços incorporados, como vestidos e blusas, oferecem uma abordagem mais sutil. A tendência também se manifesta nos calçados, com sapatos de tiras de amarração, e até mesmo no tapete vermelho, como visto no último Globo de Ouro.

LEIA TAMBÉM: Estilo Coquete: famosas que se uniram a essa nova tendência de moda