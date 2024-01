Feng Shui: espada de São Jorge ou árvore de jade para atrair abundância e fortuna para sua casa? Estas são as plantas da sorte que não podem faltar em seu lar (Foto: Unsplash)

O Feng Shui é um antigo sistema filosófico chinês de origem taoísta, baseado na ocupação consciente e harmoniosa do espaço, com o objetivo de alcançar uma influência positiva sobre as pessoas que o ocupam.

Dentro desta prática, a escolha das plantas e sua localização na casa desempenham um papel importante, mas há duas plantas populares nesta filosofia que não podem faltar, que são a espada-de-são-jorge e a árvore-jade.

Essas plantas são consideradas amuletos para atrair a riqueza e a prosperidade e afastar as energias negativas de nossa casa.

Espada de São Jorge (Sansevieria trifasciata)

A Espada de São Jorge é uma planta de interior resistente e de baixa manutenção que é muito popular no Feng Shui devido às suas qualidades purificadoras do ar ou sua capacidade de absorver energias negativas.

Caracteriza-se pelas suas folhas longas e pontiagudas que crescem verticalmente e é associada com a proteção e a limpeza espiritual.