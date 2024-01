Feng Shui: as suculentas que você deve ter em sua casa porque atraem o dinheiro e as boas energias La planta china del dinero es ideal para tenerla dentro de la casa (Foto: Unsplash)

Se há plantas que estão cada vez mais na moda, são as suculentas. É muito comum vê-las em jardins e interiores de casas, graças à sua grande contribuição para a decoração, além de serem muito fáceis de cuidar e manter em boas condições.

Feng Shui: as suculentas têm o poder necessário para atrair dinheiro e abundância para o lar

As suculentas, além de serem elementos decorativos, são atribuídas algumas qualidades, como a atração de dinheiro. De acordo com o Feng Shui, as suculentas e os cactos, em geral, são dois elementos essenciais para atrair energia positiva, por isso é de vital importância conhecer seus tipos e onde colocá-los.

Segundo a filosofia chinesa, as plantas são ideais para atrair boa sorte, pois conseguem equilibrar a energia em qualquer espaço, melhorando o fluxo de energia positiva no lar. De acordo com a forma de suas folhas, seu aroma e longevidade, as suculentas geram energia ao captar os raios de sol para fazer fotossíntese, o que se traduz como energia Yang e se transforma em energia Yin por meio desse processo.

Algumas espécies de plantas servem para atrair dinheiro. O site Panorama indica que estas são algumas das opções disponíveis com o objetivo de alcançar esse propósito.

Suculentas que sim ou sim devem estar presentes em casa de acordo com o Feng Shui.

Suculentas orelhas do Shrek: é conhecida como Crassula Ovata Gollum e se caracteriza por suas folhas alongadas com fendas nas pontas. É uma das favoritas para atrair dinheiro e uma das recomendações é colocá-las na cozinha.

Hoya kerrii: de acordo com o Feng Shui, é o elemento perfeito que se deve ter em casa para atrair boa sorte e prosperidade.

Planta do dinheiro: é uma das plantas que se atribui a capacidade de estabilizar as energias financeiras e econômicas do lar.