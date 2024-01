Dignos de Bridgerton! 5 tipos de unhas ‘coquete’ para aderir à tendência que fica bem em todas

A tendência ‘coquete’ tomou conta das redes sociais, sendo um dos estilos mais populares no início do ano, com detalhes tão fofos e românticos que, se você não quer trocar peças do seu guarda-roupa, pode transportá-la diretamente para a suas unhas.

Motivo de memes e protagonista de tapetes vermelhos nos últimos eventos. A tendência ‘coquete’ é uma das febres mais fortes de 2024, e embora muitos já tenham aderido a ela, poucos sabem que sua origem não é nova, pelo contrário, nasceu em 2010 no Tumblr, misturando a moda Lolita e a era da Nobreza.

Seu nome deriva das palavras 'balletcore' e 'girlycore', sendo um dos estilos ultrassofisticados, mais românticos dos últimos tempos, usando cores pastel, babados, meias, rendas, flores, vestidos delicados e muitos laços e fitas cor-de-rosa, dignos de uma mulher independente, mas igualmente coquete.

Atualmente, é fácil reconhecê-la pelo acessório em comum que possui, e é que, como os memes têm refletido, este estilo é caracterizado por seus laços, que criam looks fofos e dão um toque glamoroso a tudo, sendo esse o selo da tendência ‘coquete’.

5 estilos de unhas ‘coquete’ para aderir à tendência de moda mais romântica e fofa

Mas se você não deseja fazer uma mudança drástica no seu guarda-roupa, talvez a solução se encontre nas suas unhas, onde poderá juntar-se à tendência que está fazendo sucesso nas redes sociais, com estas ideias de estilo ‘coquete’ que certamente você vai amar.

Aqui você encontrará de tudo, desde aqueles designs para as amantes do maximalismo e extravagância, até algo sutil, mas igualmente fofo, que mantenha a essência de um dos estilos vencedores dos primeiros dias de 2024.

Com ares ‘Bridgerton’, aqui você encontrará as unhas coquete mais bonitas da famosa tendência, veja 5 ideias que você vai amar, lembre-se que as cores-chave são vermelho, branco, pérola, rosa e dourado.

Com decoração francesa

Jogue com o estilo francês e dê um toque decorativo, seja com o próprio francês ou adicione desenhos à mão livre de laços ou corações.

Adicione elementos decorativos

Se algo brilha na tendência coquete é que seu glamour e estilo romântico podem ser transportados para elementos decorativos em 3D, adicionando laços, corações, pérolas e pedrarias.

Coloque pérolas

As pérolas são um básico deste estilo, não desejas colocar outros elementos, adicionar estes detalhes capturarão a essência do ‘coquete’.

Os detalhes do 'coquete'

O estilo coquete também inclui outros elementos fofos como nuvens, cerejas, laços, corações e todos os motivos românticos. E que tal essas unhas em tom vermelho com alguns laços e o toque francês.

O segredo está no ‘glitter’ e nas pedras preciosas

O que você acha de um estilo tipo french ombré, com detalhes em pedraria, um estilo muito natural, mas igualmente charmoso, mantendo-se na linha da tendência.