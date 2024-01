Desodorante vaginal: o polêmico ‘limpador’ para as partes íntimas que se tornou viral

Que a cultura da higiene agora seja milimétrica e minuciosa em comparação com séculos anteriores, quando tudo cheirava mal em todos os lugares, é evidente quando na Argentina se promove um polêmico ‘desodorante de vagina’, cuja premissa é que as partes íntimas femininas devem ‘estar limpas’, causando muita controvérsia no processo.

DEO Íntimo é uma marca que já está presente há algum tempo no país. A influenciadora que o promove afirma que ele não altera o pH vaginal e dura 24 horas. “Assim como você usa desodorante nas suas axilas, você o usa na sua região íntima e pode levar na sua bolsa”, explica a influenciadora.

No entanto, em toda a América Latina é possível encontrar produtos assim por menos de 10 dólares. Recomenda-se usá-lo durante o período e após o banho para manter a área ‘fresca’.

Mas, quão recomendável é? Isso, embora prometa eliminar o excesso de odor e transpiração.

Isso pode acontecer se você usar em excesso um desodorante vaginal

Katterine Cupitra, especialista da Bellapiel, afirma que, assim como tudo que é usado em excesso de forma redundante, pode se tornar prejudicial.

Isso ocorre porque os genitais têm seu próprio pH. Os ginecologistas têm dito que a região tem seu próprio odor. E quando são fortes e desagradáveis, é necessário procurar um especialista.

Agora, é recomendável usar o desodorante para manter essa área fresca.

O problema é usá-lo com um sabonete perfumado, que danifica o pH da área, depilar completamente, usar protetores diários e, é claro, usá-los também modifica o pH, eliminando as bactérias protetoras da zona.

“Se os senhores não lavam a bunda, nós devemos cheirar a flores?”

Diante da publicidade na Argentina, várias usuárias das redes protestaram ao ver a publicidade como outra imposição. E mais, referiram-se à ginecologia para explicar que essa área não precisava de nada.

“Os homens nem sequer secam o pênis com papel depois de urinar e essas pessoas inventando ‘desodorantes vaginais’, tchauuuuu hahahaha só lavem a vagina com água e pronto, deixem-na em paz e se cheira mal vão ao ginecologista”, “Isso só precisa de ÁGUAAAAAAA, vão ao ginecologista se cheira a peixe, só precisa lavar a vagina e pronto, que desodorante nem que m*rda”, expressam nos comentários.

E você, usaria um desodorante para essa área?