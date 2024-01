Cortes de cabelo bob que rejuvenescem as mulheres de 60 anos e que estão fazendo sucesso em 2024 entre as famosas

Cortes de cabelo Bob que rejuvenescem mulheres com mais de 60 anos e que estão na moda em 2024 entre as celebridades Meg Ryan e Jodie Foster com novos cortes de cabelo (Taylor Hill / Kevin Winter/Foto: Getty Images)

Em 2024, o corte de cabelo bob continua dominando entre as celebridades, especialmente entre as mulheres com mais de 50 anos, como Jodie Foster e Meg Ryan, que se destacaram no tapete vermelho do Critic’s Choice Awards realizado em Santa Mônica.

Ambas atrizes demonstraram com seus estilos que a partir dos 50 é possível estar elegante e espetacular, relatou a revista Glamour.

Com certeza, esses cortes de cabelo vão chamar a atenção das mulheres de 20 anos, porque eles são modernos e muito confortáveis.

Corte Mullet Bob de Jodie Foster

Jodie Foster é uma daquelas mulheres sortudas que ficam incríveis com cabelo curto. Na verdade, raramente a vimos com cabelo comprido, mas sim com diferentes variações de cabelo curto: pixie longo, bob com camadas e pontas desfiadas, shaggy, long bob e agora com um Mullet Bob com franja aberta bem anos 90.

A atriz pisou o tapete vermelho do Critic’s Choice Awards com um bob muito mais curto na parte da frente (criando aquele efeito mullet) com uma franja aberta.

Corte Mullet Bob de Jodie Foster Jodie Foster deslumbrou no tapete vermelho do Critic's Choice Awards ( Jeff Kravitz/Foto: Getty Images)

Especialistas explicam que este corte de cabelo é ideal para cabelos finos e com pouca quantidade, pois parece muito mais denso graças à técnica de texturização com um acabamento orgânico, ou seja, desfiado.

Além disso, é um corte de cabelo muito fácil de pentear que é compatível com qualquer tipo de penteado. Na verdade, a ideia é usar a textura natural de cada cabelo. Os estilistas destacam que pode ser estilizado com acabamento liso, molhado e bagunçado (seco com secador e penteado com os dedos).

Corte bob em camadas de Meg Ryan

Meg Ryan sempre teve um estilo muito mais clássico do que Jodie Foster, embora também tenha sido fiel ao seu corte de cabelo bob (passando por pixies longos e em camadas, de acordo com as tendências).

Aos 62 anos, ela consegue dar volume aos seus cabelos com um bob arredondado e em camadas, ao mesmo tempo em que enquadra o seu rosto com mechas curtas na parte da frente e mechas loiro platina que iluminam a sua pele.

Corte bob a camadas de Meg Ryan Meg Ryan com um estilo que fica espetacular nela (Foto: Getty Images)

Este corte de cabelo da atriz foi batizado pelos especialistas como o countour bob, um estilo novo do bob que consiste em um cabelo cortado abaixo da mandíbula com algumas mechas soltas para enquadrar o rosto de forma natural. É perfeito para realçar as maçãs do rosto e alongar o pescoço.